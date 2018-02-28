T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL, (DHA) Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile yarın oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi

28 Şubat 2018 22:54

İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile yarın oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.
Sağanak yağmur altında yapılan ve basına kapalı olan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan kondisyon koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5\'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar, yarın akşam saat 20.30\'da Vodafone Park\'ta Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA Beşiktaş Ziraat Türkiye KupasıFenerbahçeSağanakTeknikGüneşAntrenmanPasSiyahbeyazlılarVodafone Park Fenerbahçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24