Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile yarın oynayacağı ilk maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı ve kampa girdi.

Sağanak yağmur altında yapılan ve basına kapalı olan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman takım halinde sahada yapılan kondisyon koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5\'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, yarın akşam saat 20.30\'da Vodafone Park\'ta Fenerbahçe ile karşılaşacak.