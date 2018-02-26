T24 LogoT24 Logo
Spor

Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

İSTANBUL,(DHA) Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe ile perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı

26 Şubat 2018 17:12

İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe ile perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. İdmanda dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı salonda yapılan streching çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada kondisyon koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile antrenmana devam etti. Top kontrolü, pas çalışması, minik kale maç, dar alanda kontrol pas ve oyun çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 17.00\'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

(FOTOĞRAFLI)
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ziraat Türkiye KupasıFenerbahçeTeknikGüneşDünküDiğerTopAntrenmanBeşiktaşFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24