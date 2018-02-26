Beşiktaş, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı

İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Fenerbahçe ile perşembe günü oynayacağı maçın hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı yapılan antrenman 1.5 saate yakın sürdü. İdmanda dinlenme, kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Dünkü maçta oynayan futbolcular antrenmanı salonda yapılan streching çalışmasıyla tamamladı. Diğer oyuncular ise sahada kondisyon koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile antrenmana devam etti. Top kontrolü, pas çalışması, minik kale maç, dar alanda kontrol pas ve oyun çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın saat 17.00\'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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