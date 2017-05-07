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Spor

Beşiktaş, Fenerbahçe karşısında son dakikada yıkıldı!

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında lider Beşiktaş, evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır bir yara daha aldı

07 Mayıs 2017 23:59

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe, Vodafona Arena'da oynanan Derbi maçta 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'ye beraberliği getiren golü 90+5. dakikada Marcelo kendi kalesine attı. Ligin bitimine 4 hafta kala Beşiktaş, önemli bir yara daha aldı.

Vodafone Arena'da oynanan karşılaşmada Beşiktaş 45+1. dakikada Vincent Aboubakar'ın golü ile 1-0 öne geçti.

Fenerbahçe'de Skrtel 88. ve Josef de Souza da 90+2. dakikada kırmızı kart gördü. 

Fenerbahçe'ye beraberliği getiren golü 90+5. dakikada Marcelona kendi kalesine attı.

Bu beraberliğin ardından puanını 65'e yükselten siyah-beyazlılar, en yakın takipçisi Başakşehir ile arasındaki puan farkını 2'ye yükseltti. Fenerbahçe ise 57 puanda kalarak Şampiyonlar Ligi yarışındaki umutlarını mucizelere bıraktı.

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