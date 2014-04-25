Beşiktaş, Fenerbahçe için TFF'ye çağrıda bulundu

TFF’nin Fenerbahçe’ye verdiği bir maç seyircisiz oynama (kadın ve çocuk izleyicilere açık) cezası nedeniyle şampiyonluk kutlaması planlarını ertelemek zorunda olduklarını vurgulayan Beşiktaş, TFF’nin Fenerbahçe taraftarı için bu cezayı ertelemsini ya da başka bir çözüm bulmasını istedi.

Beşiktaş'ın resmi sitesinde yer alan açıklama şöyle:

"Beşiktaş Jimnastik Kulübü olarak, bu zamana kadar Türk futbolunun gelişmesi ve dönüşmesi için de hizmet ettik. Herkes biliyor ve kabul ediyor ki, futbol dünyanın en güzel oyunudur. Ancak futbol taraftar varsa vardır ve her şey taraftarın güzel futbol seyretmesi, eğlenmesi ve coşması için vardır.

Bu nedenle çok önemli bir konuya dikkat çekmek istiyoruz. Bilindiği gibi 2013-2014 futbol sezonunun sonuna yaklaştık ve ezeli rakibimiz Fenerbahçe, bir puan daha alarak şampiyonluğunu ilan etme amacında. Fenerbahçe bu puanı alır ya da alamaz; işin bu noktası futbolun cilvesi içinde. Fakat gerek Fenerbahçe Spor Kulübü yöneticileri, gerekse de taraftarı, TFF’nin verdiği bir maç seyircisiz oynama (kadın ve çocuk izleyicilere açık) cezası nedeniyle şampiyonluk kutlaması planlarını ertelemek zorundalar. Tahkim Kurulu bu cezayı onadı, Fenerbahçe’nin erteleme talebini de reddetti.

Biz de diyoruz ki; madem futbol sevgidir, dostluktur, kardeşliktir. Madem futbol taraftarla bir olma, coşma ve kutlama yapmaktır. İşte bu yüzden Türkiye Futbol Federasyonu, şampiyonluk coşkusu yaşamak isteyen Fenerbahçe taraftarı için bu cezayı ertelesin ya da kurallar dahilinde başka bir formül bulsun.

Saygılarımızla."