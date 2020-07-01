Süper Lig'de 32 ve 33. hafta maçlarının programı açıklandı

TFF, Süper Lig'de 32 ve 33. hafta maçlarının programını açıkladı. Buna göre; Süper Lig'in 33. haftasındaki Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi 19 Temmuz Pazar günü saat 21:00'de oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 32 ve 33. hafta maçlarının programı şöyle: