Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Bülent Yıldırım

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.
spordasondakika.com'un haberine göre, 2 Kasım Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Bülent Yıldırım yönetecek. Perşembe günleri açıklanan hakemlerin bu kez Salı günü açıklanması dikkat çekti.
8. haftanın hakemleri
31 Ekim 2014
Galatasaray- Kasımpaşa: Hüseyin Göcek
1 Kasım 2014
Gençlerbirliği - İstanbul Başakşehir: Mete Kalkavan
Bursaspor - Sivasspor: Çağatay Şahan
Akhisar Belediyespor - Trabzonspor: Süleyman Abay
2 Kasım 2014
Gaziantepspor - Mersin İdmanyurdu: Fırat Aydınus
Çaykur Rizespor - SAİ Kayseri Erciyesspor: Hakan Ceyhan
Beşiktaş - Fenerbahçe: Bülent Yıldırım
3 Kasım 2014
Eskişehirspor - Balıkesirspor: Mustafa İlker Coşkun
Torku Konyaspor - Kardemir Karabükspor: Halis Özkahya.