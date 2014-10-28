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Spor

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin hakemi Bülent Yıldırım

Spor Toto Süper Lig'de oynanacak ​Beşiktaş-Fenerbahçe maçının hakemi açıklandı

28 Ekim 2014 19:40

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı.

spordasondakika.com'un haberine göre, 2 Kasım Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Bülent Yıldırım yönetecek. Perşembe günleri açıklanan hakemlerin bu kez Salı günü açıklanması dikkat çekti.

 

8. haftanın hakemleri

 

31 Ekim 2014
Galatasaray- Kasımpaşa: Hüseyin Göcek

1 Kasım 2014
Gençlerbirliği - İstanbul Başakşehir: Mete Kalkavan
Bursaspor - Sivasspor: Çağatay Şahan
Akhisar Belediyespor - Trabzonspor: Süleyman Abay

2 Kasım 2014
Gaziantepspor - Mersin İdmanyurdu: Fırat Aydınus
Çaykur Rizespor - SAİ Kayseri Erciyesspor: Hakan Ceyhan
Beşiktaş - Fenerbahçe: Bülent Yıldırım

3 Kasım 2014
Eskişehirspor - Balıkesirspor: Mustafa İlker Coşkun
Torku Konyaspor - Kardemir Karabükspor: Halis Özkahya.

 

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