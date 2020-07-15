Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de 33. hafta hakemleri belli oldu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Beşiktaş - Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler, Başakşehir-Kayserispor mücadelesini Ali Şansalan, Trabzonspor-Konyaspor karşılaşmasını ise Atilla Karaoğlan yönetecek.

33. hafta oynanacak maçlar ve hakemler şöyle;

Galatasaray – Göztepe / Koray Gençerler

Gaziantep FK – Kasımpaşa / Volkan Bayarslan

Çaykur Rizespor – Yeni Malatyaspor / Yaşar Kemal Uğurlu

Trabzonspor – Konyaspor / Atilla Karaoğlan

Ankaragücü – Antalyaspor / Cüneyt Çakır

Sivasspor – Gençlerbirliği / Ümit Öztürk

Beşiktaş – Fenerbahçe / Halil Umu Meler

Başakşehir – Kayserispor / Ali Şansalan

Alanyaspor – Denizlispor / Fırat Aydınus