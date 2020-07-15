Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

Süper Lig'de 33. hafta hakemleri belli oldu.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Beşiktaş - Fenerbahçe maçını Halil Umut Meler, Başakşehir-Kayserispor mücadelesini Ali Şansalan, Trabzonspor-Konyaspor karşılaşmasını ise Atilla Karaoğlan yönetecek.
33. hafta oynanacak maçlar ve hakemler şöyle;
Galatasaray – Göztepe / Koray Gençerler
Gaziantep FK – Kasımpaşa / Volkan Bayarslan
Çaykur Rizespor – Yeni Malatyaspor / Yaşar Kemal Uğurlu
Trabzonspor – Konyaspor / Atilla Karaoğlan
Ankaragücü – Antalyaspor / Cüneyt Çakır
Sivasspor – Gençlerbirliği / Ümit Öztürk
Beşiktaş – Fenerbahçe / Halil Umu Meler
Başakşehir – Kayserispor / Ali Şansalan
Alanyaspor – Denizlispor / Fırat Aydınus