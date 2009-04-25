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Spor

Beşiktaş farklı kazandı: 99-77

25 Nisan 2009 21:54


Beşiktaş, Beko Basketbol Ligi’nin 28. haftasıdna Erdemir’i Baxter ve Chatman’ın skorer oyunuyla sahasında 99-77 mağlup etti.

Karşılaşma karşılıklı basketlerle başlarken, Beşiktaş, Chatman ile oyuna ağırlığını koyup, 7. dakikada 23-15 ile 8 sayılık farka ulaştı.

Erdemirspor, Funk'un basketleriyle rakibini yakalamaya çalıştıysa da ilk çeyrek siyah-beyazlıların 27-18 üstünlüğüyle kapandı.

İkinci periyota Baxter'ın üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle başlayan ve etkili savunma yapan Beşiktaş, 12. dakikada farkı 15 sayıya (35-20), 14. dakikada da 21 sayıya kadar (44-23) çıkardı. Siyah-beyazlılar, Wesson'ın da skora katkısıyla farkı korudu ve ilk yarıyı 24 sayı farkla 55-31 önde tamamladı.

Siyah-beyazlılar, ilk yarıda rakibine ribaundlarda 20-9 üstünlük kurarken, 2 sayılık atışlarda yüzde 68 (25-17), 3 sayılık atışlarda da yüzde 50 (10-5) isabet sağladı. Maçın 3. periyodu karşılıklı basketlerle geçilirken, bu çeyreği de Beşiktaş 72-50 önde bitirdi.

Son periyotta da rahat bir oyun ortaya koyan Beşiktaş, sahadan 99-77 galip ayrıldı.

BEŞİKTAŞ: 99 - ERDEMİR: 77
Salon: BJK
Hakemler: Erşan Kartal, Serkan Emlek, Alper Altuğ Köselerli
Beşiktaş: Chatman 20, Muratcan 11, Baxter 24, Cevher 17, Wesson 12, Haluk 5, Mehmet 2, Adem 5, Ömer, Arın, Azmi 3, Serkan
Erdemir: Hakan 8, Funk 19, Erdal, Thomas 10, Burgess 9, Caner, Antwain 26, Mithat x 5, Emre, Serhan, Özgür, Alper
1. Periyot: 27-18
Devre: 55-31 (Beşiktaş Cola Turka lehine)
3. Periyot: 72-50


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