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Spor

Beşiktaş farkı 5'e çıkardı, Galatasaray Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürdü; işte 26. haftanın sonuçları

Süper Lig'de 26. hafta karşılaşmaları tamamlandı

04 Nisan 2017 12:20

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta karşılaşmaları tamamlandı. 

Haftanın kapanış maçında Galatasaray, konuk ettiği Adanaspor'u 4-0 mağlup etti.

Konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Beşiktaş, 58 puanla liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlılar, 2. sıradaki Medipol Başakşehir'in deplasmanda Akhisar Belediyespor'a 2-1 yenilmesiyle aradaki farkı 5 puana çıkardı.

Ligde haftanın sonuçları ve 27. haftanın programı şöyle:

Sonuçlar

Akhisar Belediyespor-Medipol Başakşehir: 2-1

Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: 3-1

Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe: 0-1

Antalyaspor-Kayserispor: 2-1

Osmanlıspor-Gaziantepspor: 0-2

Çaykur Rizespor-Trabzonspor: 0-1

Beşiktaş-Gençlerbirliği: 3-0

Atiker Konyaspor-Bursaspor: 2-0

Galatasaray-Adanaspor: 4-0

27. hafta programı

7 Nisan Cuma:

20.00 Bursaspor-Kardemir Karabükspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

8 Nisan Cumartesi:

16.00 Gaziantepspor-Aytemiz Alanyaspor (Gaziantep Arena)

16.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor (Ankara 19 Mayıs)

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park Arena)

9 Nisan Pazar:

16.00 Kayserispor-Osmanlıspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor (Ülker)

10 Nisan Pazartesi:

20.00 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

20.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

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