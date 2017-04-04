Beşiktaş farkı 5'e çıkardı, Galatasaray Şampiyonlar Ligi iddiasını sürdürdü; işte 26. haftanın sonuçları

Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta karşılaşmaları tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Galatasaray, konuk ettiği Adanaspor'u 4-0 mağlup etti.
Konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 3-0 yenen Beşiktaş, 58 puanla liderliğini sürdürdü. Siyah-beyazlılar, 2. sıradaki Medipol Başakşehir'in deplasmanda Akhisar Belediyespor'a 2-1 yenilmesiyle aradaki farkı 5 puana çıkardı.
Ligde haftanın sonuçları ve 27. haftanın programı şöyle:
Sonuçlar
Akhisar Belediyespor-Medipol Başakşehir: 2-1
Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: 3-1
Kardemir Karabükspor-Fenerbahçe: 0-1
Antalyaspor-Kayserispor: 2-1
Osmanlıspor-Gaziantepspor: 0-2
Çaykur Rizespor-Trabzonspor: 0-1
Beşiktaş-Gençlerbirliği: 3-0
Atiker Konyaspor-Bursaspor: 2-0
Galatasaray-Adanaspor: 4-0
27. hafta programı
7 Nisan Cuma:
20.00 Bursaspor-Kardemir Karabükspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
8 Nisan Cumartesi:
16.00 Gaziantepspor-Aytemiz Alanyaspor (Gaziantep Arena)
16.00 Gençlerbirliği-Antalyaspor (Ankara 19 Mayıs)
19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Medical Park Arena)
9 Nisan Pazar:
16.00 Kayserispor-Osmanlıspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
19.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Fenerbahçe-Akhisar Belediyespor (Ülker)
10 Nisan Pazartesi:
20.00 Kasımpaşa-Atiker Konyaspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
20.00 Medipol Başakşehir-Galatasaray (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)