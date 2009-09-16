Beşiktaş ezilmedi ama pozisyon da bulamadı

Beşiktaş’ın orta sahası Galatasaray maçının aynısıydı. Savunmadaki tek fark İsmail’in yerine İbrahim Üzülmez vardı. Öndeki üçlü ise Serdar Özkan hariç farklıydı. Nobre santrfor, solda Serdar Özkan, sağda Holosko.Rakip Manchester United da hemen hemen beklenen kadro ile çıktı. Dörtlü savunmanın önünde üçlü; Scholes, Carrick ve Anderson. Onların önünde sağda Valencia, solda Nani ve forvette Rooney. Her şeyi iki takım için de aynıydı. Oyuncuların pozisyon almaları dahil. Ama arada tek bir fark bulunuyordu, o da iki takımın önde oynayan açıklarının kalite farkı. Nani ve Valencia müthiş oynadılar.İki teknik adam da değişiklikleri öndeki oyuncular için kullandı. Ferguson da Mustafa Denizli de sonradan oyuna soktukları isimlerden fazla bir verim alamadılar. Manchester adına ne Owen, ne Berbatov, ne de Park iyi değildi. Beşiktaş’ın değişiklikleri de takıma hareket getirmedi.Aslında ortada bir maç oldu. Beşiktaş kesinlikle rakibi karşısında ezilmedi. Ama hemen hemen hiç pozisyon bulamadı. Çünkü Manchester çok organize bir takım. Gerçi onlar da pozisyon bulamadılar. Yakaladıkları iki üç pozisyon yüzde yüz bile değildi. Ama o kadar sakin oynadılar ve çok pas yaptılar ki, oyunun sonunda Beşiktaş’ı yordular. Gol atanın galip geleceği bir karşılaşmaydı. Manchester attı, kazandı. Topa çok iyi hükmetmelerinin karşılığını aldılar.Beşiktaş’ta bireysel anlamda koşmayan yoktu. Ama etkili oynayan da yoktu. Mesela büyük umutlarla alınan yeni transfer Tabata’yı oyundan çıkana kadar çok dikkatli izledim. Sürekli koşuyor ancak fizik olarak yeterli değil. Topla da çok buluşamadı. Savunmada Sivok ve Ferrari dikkatliydi. Özellikle omuz omuza mücadelelerin hepsini kazandılar. Rooney, Berbatov ve Owen bu nedenle etkili olamadı. İbrahim Kaş ve İbrahim Üzülmez maksimum derecede performans gösterdi. Ancak karşılarındaki oyuncular çok etkiliydi. Bir de çok yalnız yakalandılar. Beşiktaş coşkulu taraftarının önünde maalesef kötü başladı. Bu turnuvada her puanın önemi var. İyi mücadelenin karşılığında bir puan alabilirlerdi ama olmadı.