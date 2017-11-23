Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazırlanıyor

İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş, Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı yapılan antrenman 1 saat 30 dakikaya yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5\'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas ve oyun çalışması yapıldı. Antrenman taktik programının yer aldığı çalışmalar, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın saat 11.00\'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra özel uçakla Malatya\'ya giderek kampa girecek.