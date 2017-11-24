Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır

Beşiktaş, Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.

Basına kapalı olarak yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Antrenman takım halinde yapılan ısınma koşuları, stretching ve istasyon koşuları ile başladı. 5\'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması, taktik programın yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandı.