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Beşiktaş, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır

Beşiktaş, Süper Lig'in 13'üncü haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı

24 Kasım 2017 18:11

Beşiktaş, Süper Lig\'in 13\'üncü haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.
Basına kapalı olarak yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Antrenman takım halinde yapılan ısınma koşuları, stretching ve istasyon koşuları ile başladı. 5\'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması, taktik programın yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandı.

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