Beşiktaş, evinde Trabzonspor'u ağırlıyor; işte muhtemel 11'ler ve maç notları

Süper Lig'de 22. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Oynadığı son dokuz maçtan sekiz galibiyet çıkaran Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, 5 maçtır kaybetmeyen Abdullah Avcı'nın Trabzonspor'unu konuk edecek.

Beşiktaş bu sezon şampiyon olmuş takımlara karşı oynadığı tüm maçlarını kazandı. Ligde Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı deviren siyah-beyazlılar, bu maçı da kazanarak liderliğini korumayı hedefliyor.

Eddie Newton yönetiminde girdiği sezona Abdullah Avcı ile devam eden Trabzonspor, tecrübeli antrenör yönetiminde güzel günler yaşıyor. Ligde arka arkaya alınan başarılı sonuçların ardından son olarak Süper Kupa'yı müzesine götüren bordo-mavili ekip, Vodafone Park'tan alacağı galibiyet ile, üst sıralar ile arasındaki makası daha da daraltmanın peşinde olacak.

Hücum oyuncuları çok formda

Beşiktaş'ın forvet hattındaki yıldızlar, son haftalarda gösterdikleri form ile fark yaratıyorlar. Gol krallığı yarışında iddiali konumda bulunan Cyle Larin ve Vincent Aboubakar'ın yanında, asist krallığının zirvesindeki Ghezzal'i de etkili kullanan Sergen Yalçın, son dönemde Nkoudou, Adem Ljajic ve Gökhan Töre gibi yıldızlarından da yüksek verim almayı başardı.

Forvet üçlüsü çok tehlikeli

Trabzonspor'da, son dönemin en etkili üçlülerinden Djaniny, Ekuban ve Nwakaeme, bu maçta da rakiplerine büyük tehdit unsuru oluşturuyorlar. Son 6 resmi maçının tamamında, bu isimlerden en az birinden tabela katkısı almayı başaran bordo-mavili ekip, Abdülkadir Ömür'ün uzun süreli sakatlık haberiyle sarsılda da, yıldızlarına zorlu mücadele öncesi de güveniyor.

Vodafone Park'ta çok farklı

Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynadığı son 10 resmi maçının tamamını kazanmayı başardı. Sezon açılışında, iç sahada Antalyaspor ile berabere kalan, Rio Ave ve Gençlerbirliği'ne mağlup olan ekip, bu periyodu takip eden fikstürde 8'i lig ve 2'si kupa olmak üzere tüm iç saha maçlarını kazanmayı başardı.

Deplasmanda bileği bükülmüyor

Trabzonspor, bu sezon deplasmanlarda tek mağlubiyetini, ligin 6. haftasında karşı karşıya geldiği Fenerbahçe'den aldı. O günden beri çıktığı 7 deplasman maçının 4'ünü kazanan ve 3'ünde de sahadan bir puanla ayrılan Karadeniz temsilcisi, ilk yarının kapanış maçında Ankara'da Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup etmişti.

Kartal'da üç oyuncu sınırda

Dev maç öncesi Beşiktaş'ta Domagoj Vida, Rachid Ghezzal ve Bernard Mensah kart sınırında bulunuyor. Üç oyuncu da, bu mücadelede kart görmeleri halinde, 23. haftada oynanacak Antalyaspor maçında görev alamayacaklar.

Öte yandan siyah-beyazlı ekipte, hafta içi idmanda sakatlanan Gökhan Töre, Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

Kamil Ahmet cezası nedeniyle kadroda yok

Karadeniz ekibinde savunma ve orta sahada görev yapan Kamil Ahmet Çörekçi, kart cezası nedeniyle İstanbul kafilesinde yer almayacak. Sakatlıkları devam eden Abdülkadir Ömür ve Trondsen'in yanında, Süper Kupa finalinde sakatlanan Abdülkadir Parmak'ın da oynayamama durumu söz konusu.

Abdülkadir Parmak, mücadelede forma giymesi ve sarı kart görmesi halinde, 23. hafta oynanacak Yukatel Denizlispor maçında takımdaki yerini alamayacak.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Rıdvan Yılmaz, Montero, Vida, Rosier, Josef, Larin, Mensah, Atiba, Ghezzal, Aboubakar.

Trabzonspor: Uğurcan, Marlon, Hugo, Edgar, Serkan Asan, Abdülkadir (Baker), Berat, Flavio, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny.