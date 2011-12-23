-Beşiktaş evinde sevindi İSTANBUL (A.A) - 22.12.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, Kardemir Karabükspor'u 1-0 yendi. 75. daikada sağdan ceza sahasına giren Hilbert'in pasında topu önüne alan Veli Kavlak'ın dönerek vuruşunda, top savunmaya çarparak oyunda kaldı. 77. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mehmet Batdal'ın vuruşundan önce Hilbert ve Egemen Korkmaz müdahale ederken, tehlike önlenmesine karşın iki siyah-beyazlı oyuncu birbirleriyle çarpışmaları nedeniyle kısa süreli sakatlık yaşadılar. 81. dakikada soldan ceza sahasına giren İsmail Köybaşı'nın sert vuruşunda, savunmaya çarpan top kaleci Orkun Usak'da kaldı. 87. dakikada sağdan çizgiye kadar inen Hilbert'in ortasında, kale önünde bomboş durumda Veli Kavlak kafasıyla istediği gibi bir vuruş yapamayarak topu yandan az farkla auta attı. 90. dakikada Necip Uysal'ın ceza sahası dışında yaklaşık 25 metreden yaptığı vuruşta, top üst direkten döndü. Beşiktaş, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Stat: Fiyapı İnönü Hakemler: Barış Şimşek xx, Cem Satman xx, Mehmet Metin xx Beşiktaş: Cenk Gönen xx, Hilbert xx, Sivok xx, Egemen Korkmaz xx, İsmail Köybaşı xx, Ekrem Dağ xx (Dk. 58 Necip Uysal xx), Ernst xx, Fernandes xxx, Veli Kavlak xxx (Dk. 90+2 Tanju Kayhan ?), Edu xx, Almeida xxx (Dk. 71 Mustafa Pektemek x) Kardemir Karabükspor: Orkun Usak xx, Hamza Çakır xx, Muhammet Özdin x, Nikolic x, Seric xx, Erdem Özgenç xx, Ragued xx, Bilal Kısa x (Dk. 54 Birol Hikmet x), Seric xx, Shelton xx (Dk. 85 Ali Kuçik x), İlhan Parlak x (Dk. 54 Mehmet Batdal x) Gol: Dk. 37 Almeida (Beşiktaş) Sarı Kartlar: Dk. 14 Sivok, Dk. 47 Almeida (Beşiktaş) Dk. 47 Muhammet Özdin, Dk. 72 Nikolic, Dk. 74 Birol Hikmet, Dk. 83 Shelton (Kardemir Karabükspor)