Beşiktaş, evinde maden çıkarttı!

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş, Kardemir Karabükspor'u 5-0 mağlup ederek zirve iddiasını sürdürdü. Zorlu fikstür öncesi kayıp istemeyen Kartal'ın gollerini Pepe, Talisca(2) ve Vagner Love (2) kaydetti.



Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Kardemir Karabükspor ile evinde yaptığı karşılaşmaya, geçen haftaki Bursaspor mücadelesine göre 2 değişiklikle çıktı. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, sarı kart cezası nedeniyle Bursaspor karşısında görev alamayan Ryan Babel'in yanı sıra sakatlığı dolayısıyla aynı durumu yaşayan Atiba Hutchinson'u, Kardemir Karabükspor karşısında ilk 11'de sahaya sürdü. Bu oyuncuların formayı geri almasının ardından Bursaspor karşısında ilk 11'de şans bulan Domagoj Vida ile Jeremain Lens, yedekler arasında yer aldı. Hutchinson'un sakatlığı sırasında Bursaspor karşısında ön liberoda oynayan Gary Medel, Kardemir Karabükspor mücadelesinde Pepe ile savunmanın göbeğinde görev yaptı.



Siyah-beyazlı ekipte son haftalarda olduğu gibi Kardemir Karabükspor mücadelesinde forvet hattında Alvaro Negredo, şans buldu. Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Vagner Love yedek soyunurken, bir diğer forvet oyuncusu Cyle Larin ise kadroya dahil edilmedi. Siyah-beyazlılarda Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Caner Erkin, Tolgay Arslan ve Mustafa Pektemek de yedekler arasında yer aldı. Genç oyuncular Fatih Aksoy ile Alpay Çelebi de ilerleyen dakikalar için şans bekledi.



Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği ile yaptığı rövanş maçında kırmızı kart gören Necip Uysal, cezası nedeniyle kadroda yer almadı. Uzun süreli sakatlıklarının ardından takımla çalışmalara başlayan Dusko Tosic ile Gökhan Töre de Kardemir Karabükspor karşılaşmasında kadroda yer bulamadı.



35 bine yakın taraftarı önünde maça hızlı başlayan Beşiktaş'ın golü bulması uzun sürmedi. 14. dakikada Q7'nin kullandığı kornerde kale sahası topu önünde bulan Pepe zorlanmadan topu ağlara gönderdi. Vites düşürmeyen Kartal, son haftaların flaş ismi Talisca'nın 27. dakikada attığı enfes golle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.



İkinci yarıda tempolu oyunu sürdüren Beşiktaş 59. dakikada farkı üçe çıkardı. 3 dakika önce Negredo'nun yerine oyuna giren Vagner Love, siyah beyazlı formayla siftahı Süper Lig'de en çok gol attığı takım olan Karabükspor ağlarına gönderdi. 84. dakikada sahneye bir kez daha çıkan Talisca attığı harika golle skoru 4-0 getirirken, uzatma anlarında Vagner Love maçın skorunu ilan etti.

Evinde peşpeşe 4. galibiyetini alan Kartal 40 puana çıktı. Liginde yer alan Kardemir Karabükspor ise 12 puanda kaldı.

BEŞİKTAŞ 5-0 KARDEMİR KARABÜKSPOR

BEŞİKTAŞ: Fabri, Gökhan, Pepe, Medel, Adriano, Atiba, Oğuzhan, Quaresma, Talisca, Babel, Alvaro Negredo.

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Çağlar, Hakan, Kravchenko, Ferhat, İshak, Skulason, Osman, Ergin, Ibanez, Bliznichenko, Alexe

TEKNİK DİREKTÖR: Levent Açıkgöz