Beşiktaş, evinde Kayserispor'la karşılaşıyor; işte muhtemel 11'ler ve maç notları

Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş, Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20:30'da başlayacak. Hakem Cüneyt Çakır'ın yöneteceği maçta VAR hakemi olarak Alper Ulusoy görev yapacak. Beşiktaş-Kayserispor karşılaşmasını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligde 22 galibiyet, altışar beraberlikle yenilgisi bulunan Beşiktaş, 72 puanla lider durumda bulunuyor.

Hes Kablo Kayserispor ise 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 15 yenilgi sonunda topladığı 35 puanla 18. sırada yer alıyor.

Son 6 maçta sadece 2 galibiyet

Beşiktaş son 6 haftada sadece 2 galibiyet alabildi.

Ligin 31. haftasında evinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı ekip, sonraki hafta Kasımpaşa'ya 1-0 yenildi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u sahasında 3-0 yenen ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a da deplasmanda 4-2 üstünlük kurarak ikinci Fenerbahçe ile 4 puanlık farkını korudu. Ancak siyah-beyazlı ekip son 2 haftada da kritik puan kayıpları yaşadı.

35. haftada MKE Ankaragücü ile evinde 2-2 berabere kalan Beşiktaş, son olarak Demir Grup Sivasspor ile 0-0 berabere kaldı.

İki takımın eksikleri

Beşiktaş'ta Atiba, Larin, Aboubakar Hasic, Cenk ve Oğuzhan sakatlıkları, Welinton ise kart cezası nedeniyle kadroda olmayacak. Kayserispor'da Campanharo, Uğur, Sapunaro, Avramovski Beşiktaş'a karşı sahada olmayacak.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş Ersin, NSakala, Vida, Montero, Rosier, Josef, Ghezzal, Dorukhan, Ljajic, NKoudou, Mensah

Kayserispor Doğan, Kvrzic, Paz, Kolovetsios, Aziz, Lennon, Attamah, Muhar, Henrique, İlhan Parlak, Muğdat