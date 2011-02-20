Beşiktaş evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak

T24 - Spor Toto Süper Lig'de yılın ilk derbisinde Beşiktaş ile Fenerbahçe bu akşam İnönü Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Ezeli rakipler Beşiktaş ile Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Fiyapı İnönü Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

Saat 19:00'da başlayacak derbinin hakemi Cüneyt Çakır. Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak, dördüncü hakem ise Süleyman Abay.

Ligdeki son üç maçından sadece bir puan alarak üst sıralardan iyice uzaklaşan, hafta içinde Dinamo Kiev'e İnönü'de 4-1 yenilerek de UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 şansını mucizelere bırakan Beşiktaş'ta sakatlığı süren Nihat Kahveci derbide de yok.

Takımla çalışmalara başlayan kaleci Cenk Gönen hakkındaki kararı teknik heyet verecek. Haftaya 32 puanla giren siyah-beyazlılarda Mert Nobre ve İsmail Köybaşı sarı kart cezası sınırında.

Son beş maçını kazanarak zirve yarışına ortak olan Fenerbahçe'de sakatlıkları geçen Mehmet Topuz ve Emre Belözoğlu ilk 11'de yer alacak. Issiar Dia ve Gökhan Gönül'ün durumları maç saatinde belli olacak.

Burnu kırılan Andre Santos'un maske ile çıkacağı maçta, ağrıları süren Daniel Güiza ve cezalı Caner Erkin de forma giymeyecek. Sarı-lacivertli takımda Diego Lugano ve Bekir İrtegün sarı kart görürse Kasımpaşa maçında cezalı duruma düşecek.

Bernd Schuster yönetimindeki Beşiktaş ile Aykut Kocaman yönetimindeki

Fenerbahçe'nin ligin ilk yarısında Kadıköy'de oynadıkları maç 1-1 sona ermişti. İki takım da bu sezon derbi kaybetmedi.

İki takım arasında oynanan son 10 maçta Fenerbahçe'nin rakibine karşı galibiyetlerde 7-2 gibi ezici bir üstünlüğü var. Sarı-lacivertliler, İnönü'deki son beş lig maçının dördünden de galibiyetle ayrılırken, sadece geçtiğimiz sezonki maçı Beşiktaş 3-0 kazandı.



Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe: Volkan, Gökhan, Lugano, Yobo, Andre Santos, Mehmet Topuz, Selçuk, Emre, Dia, Alex, Niang.

Beşiktaş: Hakan, Ekrem, Sivok, İbrahim Toraman, İsmail, Ernst, Aurelio, Quaresma, Guti, Simao, Almeida.