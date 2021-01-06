Beşiktaş, evinde Ç.Rizespor'u ağırlıyor; işte muhtemel 11'ler ve maç notları

Süper Lig’in 16. haftasını lider tamamlayan Beşiktaş, 17. haftada Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Üst üste dört maçta da galip gelmeyi başaran siyah-beyazlılar, seriyi sürdürmek istiyor.

Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Karşılaşma, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayımlanacak.

Muhtemel 11'ler

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Dorukhan, Mensah, Ghezzal, N’Koudou, Larin

Ç.Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Meriah, İsmail, Donsah, Fabricio, Samudio, Fernando, Tunay, Skoda

Maç Notları

Ligde son olarak Hes Kablo Kayserispor'u deplasmanda 2-0 yenen siyah-beyazlı takım, 10 galibiyet, bir beraberlik ve 4 yenilgiyle 31 puan topladı.

Beşer galibiyet, beraberlik ve yenilgisi bulunan Çaykur Rizespor ise 20 puan elde etti.

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Siyah beyazlılarda Atiba, Ljajic ve Gökhan Töre maç kadrosuna alınmadı.

Siyah beyazlılarda annesinin cenazesi için gittiği Kamerun’dan dönen Vincent Aboubakar, maç kadrosuna dahil edildi. Sakatlıklığını atlatan Ghezzal kadroda yer alırken, Atiba rotasyon, Ljajic ve Gökhan Töre ise henüz hazır olmamaları nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

Üçer sarı kartı bulunan Mensah ve Vida, karşılaşmada kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Atakaş Hatayspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Süper Lig'de 2,5 yıla yakın bir süre sonra liderlik koltuğuna oturan Beşiktaş, son 4 maçını kazandı.

Ligin 12. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bu yenilginin ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Demir Grup Sivasspor'u 3-0 ve Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yendi.

Siyah-beyazlı ekip, evindeki son 5 karşılaşmada rakiplerine üstünlük kurmayı başardı.

Sezonun ilk iç saha mücadelesinde Fraport TAV Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan, ardından Gençlerbirliği'ne 1-0 yenilen Beşiktaş, evindeki son 5 maçta Yeni Malatyaspor'u 1-0, Medipol Başakşehir'i 3-2, Kasımpaşa'yı 3-0, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 ve Demir Grup Sivasspor'u 3-0 yendi.

Beşiktaş, üst üste galibiyet aldığı son 4 maçta gol yemedi.

Ligin 12. haftasına kadar 19 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, sonraki 4 karşılaşmayı gol yemeden tamamladı.