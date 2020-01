"Beşiktaş Eto'o ile anlaştı"

Beşiktaş'ın transfer gündemini uzun süredir meşgul eden Samuel Eto ile anlaştığı iddia edildi.

Four Four Two Türkiye'nin haberine göre; Kamerunlu yıldızın bonservisi için siyah-beyazlıların kasasından 600 bin Euro çıkacak. Yıllık 2,5 milyon Euro ödenecek Samuel Eto’o ile 2 yıllık sözleşme imzalanacak

CV’sinde Real Madrid, Barcelona, Inter, Chelsea gibi dünyaca ünlü kulüpler bulunan 35 yaşındaki oyuncu, başarısızlıkla sonuçlanan Everton ve Sampdoria deneyimlerinin ardından Antalyaspor’da eski günlerine döndü.

Geçen sezon Süper Lig’de 31 maça çıkan Samuel Eto’o, 20 gole imza atarak Mario Gomez’in ardından ligin en golcü ikinci oyuncusu oldu.