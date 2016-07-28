Beşiktaş Eto'o ile anlaşma sağladı

Beşiktaş, Kamerunlu golcü Samuel Eto'o ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

Alman yıldız Mario Gomez'in EURO 2016'nın ardından Türkiye'de yaşanan olaylar nedeniyle futbol hayatını başka bir takımda sürdürme kararı almış ve bunun üzerine Beşiktaş forvet bölgesine takviye yapmak için transfer çalışmalarına başlamıştı.

NTV Spor'un haberine göre, Beşiktaş’ın yakından ilgilendiği ve Başkan Fikret Orman'ın 'takımda görmek isterim' dediği Kamerunlu oyuncu ile siyah-beyazlı kulüp anlaşmaya vardı.

Takımlar bonservis konusunda da anlaşma sağlarsa transfer resmiyet kazanacak.