Beşiktaş Esports'tan dünyada bir ilk

Beşiktaş Esports, Türkiye'de CS:GO (Counter Strike) sahnesine adım atan ilk spor kulübü oldu. Siyah-beyazlılar aynı zamanda bu hamlesiyle dünya çapında kadın CS:GO takımı kuran ilk spor kulübü unvanının da sahibi oldu.

DHA'da yer alan habere göre; Beşiktaş Esports, dünyanın en iyi kadın CS:GO takımları arasında gösterilen RES Gaming'in kadrosunu bünyesine kattı. Daha önce Dynasty Gaming organizasyonu ile katıldıkları altı büyük turnuvanın dördünü kazanmayı başaran kuvvetli ekip, rotasını RES Gaming'e çevirmişti. Takım, Kopenhag ve Katoviçe'de düzenlenen iki büyük turnuvada ikinci ve üçüncü olarak RES Gaming çatısı altında da parlamaya devam etti. Siyah-Beyazlılar uzun süredir bir arada oynayan tecrübeli kadronun tamamını transfer ederek CS:GO sahnesine güçlü bir giriş yapmış oldu.