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Spor

Beşiktaş, Eskişehirspor'a 2 attı, liderliği yeniden kaptı: 2-1

Beşiktaş'ın gollerini Mario Gomez kaydetti

04 Ekim 2015 21:58

Süper Lig'de zirveyi maç fazlasıyla Galatasaray'a kaptıran Beşiktaş zorlu Eskişehir deplasmanında liderliği geri almak için Eskişehirspor'la karşı karşıya geldi. Deniz Ateş Bitnel yönettiği maçı, Mario Gomez'in 2 golüne karşılık, Gekas 87'de attığı golle Beşiktaş kazandı.  

Maçın golleri:



Beşiktaş 33.dakikada Quaresma'nın asistinde Mario Gomez ile perdeyi açtı ve Eskişehirspor karşısında 1-0 öne geçti.

57. dakikada Oğuzhan'ın pasında ceza sahası dışından çok sert bir vuruş yapan Mario kaleci Boffin'in müdahalesine rağmen farkı 2'ye çıkardı.

Eskişehir'in fırsatçı golcüsü Gekas 87. dakikada Beşiktaş kalecisi Tolga'yı mağlup etti ve farkı 1'e indirdi: 2-1.

 

Sezgin ısınma sırasında sakatlandı

 

Karşılaşma öncesinde açıklanan Eskişehirspor'un ilk 11'inde yer alan kaptan Sezgin Coşkun, ısınma sırasında sakatlanınca ilk 11'den çıkartıldı. Eskişehirspor'da defansın göbeğinde Sezgin'in yerine Emre Güngör görev yapıyor.

 

Quaresma'ya Lizbon ödülü

 


Şenol Güneş Sporting maçındaki oyunundan dolayı Quaresma'yı yeniden 11'de sahaya sürdü.. Cezası nedeniyle Avrupa maçında oynamayan Olcay ise bu maçta da yedek soyundu.

 

Oğuzhan ve Tosic yenliği

 


Sporting maçında 2. yarıda oyuna giren ve maçı çeviren Oğuzhan Özyakup, Necip'in yerine 11'de başladı. Orta sahayı genç oyuncuya emanet eden Şenol Güneş, İsmail'i de kulübeye gönderip Tosic'le başladı.

 

Taraftarın ilgisi büyük

 

Eskişehirspor-Beşiktaş mücadelesine iki takım taraftarı büyük ilgi gösterdi. Karşılaşmanın başlamasına yaklaşık bir saat kala tribünlerdeki yerini alan taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına destek verdi.


Orman'ın yerine Çebi


Fikret Orman Sporting'den sonra Eskişehir maçına da gelmedi. Beşiktaş'ı protokolde ikinci Başkan Ahmet Nur Çebi temsil etti.
 

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