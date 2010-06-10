Beşiktaş, eski Real'li Schuster ile anlaştı

T24 - Beşiktaş'ta Mustafa Denizli'nin sağlık sorunları nedeniyle takımın başından ayrılmasının ardından teknik direktör arayışlarına giren siyah-beyazlılar, Alman teknik adam Bernhard Schuster ile anlaşmaya vardı.





Siyah-beyazlılar, Schuster ile 2 yıllık sözleşme imzalarken, Alman teknik adamın yıllık 2 milyon 600 bin euro alacağı bildirildi.





Bu arada Beşiktaş, Schuster'in transferini İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na da bildirdi.





Borsaya yapılan açılamada ''Şirketimiz, Futbol A Takımımızın Teknik Direktörü olarak Bernhard Schuster ile yıllık 2 milyon 600 bin euro bedel karşılığı 2 yıllık sözleşme imzalamıştır'' denildi.







Schuster kimdir?







1959 Ausburg doğumlu Bernd Schuster, profesyonel futbol hayatına FC Ausburg takımında başladı. Almanya 18 Yaş Altı Milli Takımı’nda ortaya koyduğu başarılı performansın ardından Bundesliga takımlarından Köln'e transfer olan Schuster, 2 sezon sonra Barcelona'nın yolunu tuttu.





8 sezon Barcelona'da forma giyen Alman futbol adamı, orta sahadaki etkili futbolunun yanısıra, "uzun sarı saçlarıyla da" meslektaşlarından ayrıldı. Barcelona'nın ardından 2 sezon Real Madrid, 3 sezon Atletico Madrid, 3 sezon Bayer Leverkusen forması giyen Schuster, futbolu 38 yaşında Meksika takımı Pumas'ta bıraktı.





NTV Spor'un haberine göre döneminin en iyi orta saha oyuncularından biri olmasına karşın Almanya Milli Takımı’nda oynamak için ekstra prim isteyen Schuster, 1980 Avrupa Şampiyonası dışında hiçbir büyük turnuvada yer almadı.





Teknik direktörlük kariyerine Fortuna Köln'de başlayan Alman futbol adamı, sonra sırasıyla Köln, Xerez, Shaktar Donetsk, Levante, Getafe ve Real Madrid'i çalıştırdı Schuster, kendisine Real Madrid'in kapılarını açan sıçramayı 2006-2007 sezonunda Getafe'de yaptı. Sınırlı kadro ile takımına göze hoş gelen futbol oynatan Schuster, Kral Kupası’nı finalde Sevilla'ya kaybetti.





O sezon şampiyonluğa ulaşmasına karşın Fabio Capello'nun takıma oynattığı futboldan memnun kalmayan Real Madrid Başkanı Ramon Calderon, Barcelona Kulübü üyesi olan Schuster'i takımın başına getirmek için tazminat ödedi.





İlk sezonunda Calderon'u haklı çıkaran Schuster, eflatun-beyazlıları ezeli rakibi Barcelona'nın 8 puan önünde şampiyonluğa taşıdı. İkinci sezonda ise peş peşe gelen başarısız sonuçların ardından yönetimle problem yaşayan Schuster, 2008 Aralık ayında takımın başından ayrılmıştı.

