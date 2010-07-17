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Spor

BEŞİKTAŞ, ERSAN'IN PEŞİNDE ADANA (A.A)

17 Temmuz 2010 16:31

-BEŞİKTAŞ, ERSAN'IN PEŞİNDE ADANA (A.A) - 17.07.2010 - Beşiktaş'ın Bank Asya 1. Lig takımlarından Adanaspor'dan defans oyuncusu Ersan'a transfer teklifinde bulunduğu bildirildi. Adanaspor A.Ş. Başkanı Bayram Akgül, Beşiktaşlı yöneticilerden Ersan'ın transferi konusunda teklif aldıklarını söyledi.  Akgül, Beşiktaş'la görüşmelerinin sürdüğünü, ancak durumun henüz netleşmediğini belirterek, ''Anlaştığımız takdirde transferi kamuoyuyla paylaşacağız. Beşiktaş gibi büyük bir camiaya futbolcu göndermek bizi mutlu eder'' dedi.

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