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Spor

BEŞİKTAŞ ERSAN'I RENKLERİNE BAĞLADI İSTANBUL (A.A)

20 Temmuz 2010 20:23

-BEŞİKTAŞ ERSAN'I RENKLERİNE BAĞLADI İSTANBUL (A.A) - 20.07.2010 - Beşiktaş Kulübü, Adanaspor'dan kiraladığı Ersan Adem Gülüm ile resmi sözleşme imzaladı. Akaretler'deki kulüp binasında asbaşkanlar Ertunç Soğancıoğlu ve Serdal Adalı'yla bir araya gelen ve sözleşme imzalayan genç futbolcu, siyah-beyazlı kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, çok büyük bir camiaya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Ersan, Beşiktaş'a geldiği için büyük gurur duyduğunu belirterek, ''İnönü Stadı'nda taraftarlarımızla buluşacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. Takım arkadaşlarımla tanışma konusunda da aynı oranda heyecanlıyım. İyi bir kadromuz var ve bu sene şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Beşiktaş için elimden geleni yapacağım'' diye konuştu. 17 Mayıs 1987'de Avustralya Carlton'da doğan Ersan, defans bölgesinde görev yapıyor. İki kez Avustralya 23 yaş altı takımında görev yapan genç futbolcu, 2004-2005 sezonunda Hume City'de 22 maçta oynadı. Ersan, 2006-2008 yılları arasında Manisaspor'da, daha sonra da Elazığspor ve Adanaspor'da forma giydi. Adanaspor'da toplam 59 kez forma giyen oyuncu, toplam 2 gol attı.

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