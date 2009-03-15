Beşiktaş Ernst ile kaybetmiyor

Gençlerbirliği'ni yenerek şampiyonluk mücadelesini sürdüren Beşiktaş, ikinci yarının başında transfer edilen Fabian Ernst ile resmi maçlarda kaybetmedi.



Orta sahaya takviye amaçlı olarak kadroya dahil edilen Alman Ernst, oynadığı maçlarda ortaya koyduğu başarılı performansla ne kadar isabetli bir transfer olduğunu gösterdi.



İkinci yarının başında transfer edilen ve siyah-beyazlı formayla Türkiye'deki ilk heyecanını Fortis Türkiye Kupası'nda Antalyaspor karşısında yaşayan Ernstli Beşiktaş, şu ana kadar resmi maçlarda mağlup olmadı.



Geldiği ilk günden itibaren istikrarlı futbolunu sürdüren Alman oyuncu, imza attıktan hemen sonra ayağının tozuyla Antalyaspor maçına çıktı. Bu maçla birlikte ligde ve kupada bütün karşılaşmalarda görev alan Ernst, teknik direktör Mustafa Denizli'nin de en güvendiği isim oldu.



Turkcell Süper Lig'de 6 maçta görev alan "Alman panzer", kupada da 2 karşılaşmada şans buldu. Ernst, şu ana kadar ligde 519 dakika görev alırken, kupada ise 132 dakika sahada kaldı.



6 galibiyet, 2 beraberlik



Beşiktaş, Ernst'in forma giydiği 8 karşılaşmada ise 6 galibiyet 2 beraberlik elde etti.



Siyah-beyazlı takım, ligde bu süreçte 6 maça çıkarken, 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederek 14 puan topladı ve zirvedeki takımlarla arasındaki puan farkını düşürdü.



Beşiktaş, kupada ise Ernst ile 2 karşılaşma yaparken, bunların 2'sinden de galibiyetle ayrıldı.



İlk gol sevincini yaşadı



İstikrarlı futboluyla taraftarların da sevgisini kazanan Fabian Ernst, siyah-beyazlı forma altında ilk gol sevincini de Gençlerbirliği maçında yaşadı.



Ernst, dünkü mücadelede 64. dakikada takımının ilk golünü atarken, kendisi de Türkiye'deki ilk gol sevincini yaşamış oldu.



Beşiktaş’ın Ernstli maçları



Ernst'in kadroda yer aldığı maçlarda Beşiktaş'ın aldığı sonuçlar ise şöyle:



Beşiktaş-Antalyaspor.....................: 3-1 (Kupa)



Konyaspor-Beşiktaş.......................: 0-0 (Lig)



Beşiktaş-Trabzonspor.....................: 1-1 (Lig)



Gaziantepspor-Beşiktaş...................: 0-3 (Lig)



Beşiktaş-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 2-1 (Lig)



Ankaraspor-Beşiktaş......................: 1-3 (Kupa)



Hacettepespor-Beşiktaş...................: 2-3 (Lig)



Beşiktaş-Gençlerbirliği..................: 3-0 (Lig)

