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Spor

Beşiktaş erken gidiyor

Beşiktaş cumartesi günü oynanacak kritik Sivasspor maçı için bugün Sivas'a gidecek ve son çalışmasını Sivas'ta yapacak.

19 Mart 2009 02:00


Beşiktaş cumartesi günü oynanacak kritik Sivasspor maçı için bugün Sivas'a gidecek ve son çalışmasını Sivas'ta yapacak. Siyah-beyazlılara Delgado'dan da iyi haber geldi.

Turkcell Süper Lig'de lider Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, bu zorlu mücadelenin hazırlıklarını gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde basına kapalı yapılan antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular, pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.

Beşiktaş'ın antrenmanına tedavisi nedeniyle Almanya'da bulunan Gökhan Zan ile sağ arka adalesinde gerilme olan kaleci Korcan katılmazken, sakatlığı sonrası son iki idmanda yer almayan Delgado ise takımla birlikte çalıştı.

Sivasspor maçı kadrosuna da alınan Arjantinli oyuncunun, sıkıntısının olmadığı ve maçta oynayabileceği öğrenildi.

Bu arada, Sivasspor maçı kadrosunda sakatlığı bulunan Korcan yer almazken, hafta içinde takımla çalışmalara başlayan Aydın Karabulut'un yanı sıra devre arasında transfer edilen Erkan Zengin, teknik direktör Mustafa Denizli tarafından 18 kişilik kadroya alınmadı.

Öte yandan Beşiktaş, Sivasspor maçı için bugün Sivas'a gidecek. Siyah-beyazlı takım, yarın Sivas'ta gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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