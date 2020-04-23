Beşiktaş Elneny'nin bir yıl daha kalmasını istiyor

Menajer Ömer Uzun, Mısırlı Elneny'nin Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağıyla ilgili, "Gerek Arsenal tarafında gerek Beşiktaş tarafında salgın sonrasında birtakım şeyler beklemede. Gerek teknik heyet gerek Beşiktaş, Elneny'i bir sezon daha takımda tutmak istiyor" dedi.

Sezon başında Arsenal’den Elneny’i kiralama bedeli olmadan Beşiktaş’a getirdiklerini, siyah-beyazlı kulübün ve teknik heyetin Mısırlı oyuncuyu 1 sezon daha takımda tutmak istediğini vurgulayan Uzun, şu ifadeleri kullandı: “Salgın sonrasında birtakım şeyler beklemede gerek Arsenal tarafında, gerek Beşiktaş tarafında. Ama şunu söyleyeyim; Elneny geçen sene kiralık bedeli verilmeden gelen bir isim. Çok kaliteli bir oyuncu.



Şu ana kadar resmi bir görüşme yapamadık ancak şunu biliyorum ki teknik heyet ve Beşiktaş, Elneny’i bir sezon daha takımda tutmak istiyor. İşler biraz daha netleştikten sonra Arsenal ile de oyuncunun gelecek sezon planlamasıyla ilgili bir takım görüşmeler yapılacaktır. Elneny, son derece profesyonel, iyi bir oyuncu. Zaten bu dönemde de yaptığı katkı ile de bunu görebilirsiniz.”