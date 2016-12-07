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Spor

Beşiktaş elendi, hisseler de değer kaybetti!

Beşiktaş'ın piyasa değeri yaklaşık 57 milyon TL azaldı

07 Aralık 2016 17:15

Beşiktaş’ın Şampiyonlar Ligi'nden elenmesiyle hisseleri yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti.

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ettiği B grubundaki son maçında, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev’e deplasmanda 6-0 yenilerek Devler Ligi'ne veda etti. Grubu 3. tamamlayan Beşiktaş, berabere kalması ya da galip gelmesi durumunda elde edeceği gelirleri de kaçırmış oldu.

Borsa İstanbul’da güne hızlı düşüşle başlayan Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ hisselerinin fiyatı yaklaşık yüzde 8 değer kaybederek 3,95 liraya kadar geriledi.

Bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi eden Beşiktaş hisseleri, saat 11.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 5,4 azalarak 4,07 lira seviyelerinde dengelendi.

Şirketin piyasa değeri ise önceki gün kapanışına göre 57,6 milyon TL azalarak 974,4 milyon TL seviyesine geriledi. 

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