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Spor

Beşiktaş eksik çalıştı

Turkcell Süper Lig lideri Beşiktaş, Sivasspor ile 24 Ekim Cuma günü oynayacağı 8. hafta maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

21 Ekim 2008 03:00


Turkcell Süper Lig lideri Beşiktaş, Sivasspor ile 24 Ekim Cuma günü oynayacağı 8. hafta maçının hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından başladı.

Teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve ilk 1 saati basına açık olan antrenmanda siyah-beyazlı futbolcular kondisyon ağırlıklı bir çalışma yaptı.

Futbolcuların basına kapalı bölümde ise pas çalışmasının ardından yarı sahada taktik ağırlıklı çift kale maç oynadıkları öğrenildi.

Antrenmana sakatlıklar ve hastalıklar nedeniyle 5 futbolcu katılamadı. Sakatlıkları süren Gökhan Zan, Batuhan Karadeniz ve Aydın Karabulut, bağırsak enfeksiyonuna yakalanan Tomas Zapotocny ve gribal enfeksiyon geçiren Anthony Seric çalışmada yer almadı.

Gökhan Zan, bir süre fizyoterapist eşliğinde üst sahada koşu yaptı. Sakatlıkları bulunan Gökhan Zan ve Batuhan Karadeniz'in Sivasspor ile oynanacak Turkcell Süper Lig maçında forma giyemeyecekleri bildirildi.

Aydın Karabulut ve hasta olan Zapotocny ile Seric'in tedavilerinin ise sürdüğü kaydedildi.

Bu arada Beşiktaş Teknik Direktörü Mustafa Denizli, yarın haftalık olağan basın toplantısını yapacak. BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki toplantı saat 13.45'te başlayacak.

Bu arada siyah-beyazlılar, yarın saat 11.00'de yapacakları antrenmanla Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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