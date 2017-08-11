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Spor

Beşiktaş, efsanevi başkanı Süleyman Seba'yı kabri başında anacak

Siyah-beyazlıların Seba anması, Şairler Parkı'ndaki heykelinin önünden başlayacak

11 Ağustos 2017 14:17

Beşiktaş Kulübü, 1984-2000 yılları arasında kesintisiz olarak kulübe başkanlık yapan ve 13 Ağustos 2014'te hayata gözlerini yuman Süleyman Seba'yı kabri başında anacak.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:

Onursal Başkanımız Merhum Süleyman Seba’yı Kabri Başında Anacağız

"Kulübümüzün Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 3.yılında 13 Ağustos Pazar günü saat 17:00’de Beşiktaş Akaretler Şairler Parkı’nda bulunan (eski kulüp binası karşısı) heykeli önünde yapılacak törenin ardından 17:45’de Feriköy Mezarlığı’ndaki kabri başında anılacaktır.

Akaretler eski kulüp binamız önünden Feriköy Mezarlığı’na servis araçlarımız kalkacaktır."

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