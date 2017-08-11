Beşiktaş, efsanevi başkanı Süleyman Seba'yı kabri başında anacak

Beşiktaş Kulübü, 1984-2000 yılları arasında kesintisiz olarak kulübe başkanlık yapan ve 13 Ağustos 2014'te hayata gözlerini yuman Süleyman Seba'yı kabri başında anacak.
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle:
Onursal Başkanımız Merhum Süleyman Seba’yı Kabri Başında Anacağız
"Kulübümüzün Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 3.yılında 13 Ağustos Pazar günü saat 17:00’de Beşiktaş Akaretler Şairler Parkı’nda bulunan (eski kulüp binası karşısı) heykeli önünde yapılacak törenin ardından 17:45’de Feriköy Mezarlığı’ndaki kabri başında anılacaktır.
Akaretler eski kulüp binamız önünden Feriköy Mezarlığı’na servis araçlarımız kalkacaktır."