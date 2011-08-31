Beşiktaş Eduardo'yu borsaya bildirdi

T24

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na (İMKB) gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda da yer alan yazıda, "Schalke O4 Kulübü oyuncusu Eduardo Goncalves de Oliviera’nın kiralık olarak transferi konusunda, futbolcu ve kulübü ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.