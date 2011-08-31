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Spor

Beşiktaş Eduardo'yu borsaya bildirdi

Beşiktaş, Almanya’nın Schalke 04 Kulübü’nde forma giyen futbolcu Eduardo Goncalves de Oliviera’nın (Edu) kiralık

31 Ağustos 2011 03:00

T24 - Beşiktaş, Almanya’nın Schalke 04 Kulübü’nde forma giyen futbolcu Eduardo Goncalves de Oliviera’nın (Edu) kiralık olarak transferi konusunda futbolcu ve kulübüyle görüşmelere başlandığını Borsa’ya bildirdi. 

Beşiktaş Eduardoyu borsaya bildirdi

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na (İMKB) gönderdiği ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda da yer alan yazıda, "Schalke O4 Kulübü oyuncusu Eduardo Goncalves de Oliviera’nın kiralık olarak transferi konusunda, futbolcu ve kulübü ile görüşmelere başlanmıştır" denildi.


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