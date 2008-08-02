Beşiktaş düzlüğe çıktı

Fortis Türkiye Kupası A Grubu'ndaki son maçında Ankaragücü'ne konuk olan Beşiktaş, 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak gruptan çıkma yolunda önemli bir adım attı.

Karşılaşmanın 40. dakikasında Gökhan'ın attığı golle yenik duruma düşen siyah-beyazlılar, 52. dakikada Bobo'nun attığı golle 1 puanın sahibi oldu.



Beşiktaş, 79. dakikada Baki'nin ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesiyle son 11 dakikayı 10 kişi oynadı.

Gruptaki maçlarını tamamlayan Beşiktaş puanını 7'ye yükseltiren, Ankaragücü de 4 puana ulaştı. Bu durumda +5 averajı bulunan siyah-beyazlı takım, çeyrek finale çıkma yolunda büyük avantaj yakaladı.



A Grubu'ndaki son maçlar Çaykur Rizespor-Ankaragücü ve Diyarbakır DİSKİ-Ankaraspor arasında oynanacak.



ANKARAGÜCÜ: 1 - BEŞİKTAŞ: 1

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Yunus Yıldırım xx, Ömer Altuntaş xx, Volkan Akçit xx

Ankaragücü: Serkan xx, Elyasa x, Kirita xx, Da Silva xx, İlkem xx, Gökhan xxx, Cem Can x, İbrahim Ege xxx, Murat Erdoğan xx (Dk. 90 Diawara ?), Murat Duruer x (Dk. 69 Jaba x), Bebbe x

Beşiktaş: Hakan xx, Ali Tandoğan xx, İbrahim Toraman xx, Baki Mercimek xx, İbrahim Üzülmez x, Serdar Özkan x (Dk. 30 İbrahim Kaş x), Cisse xx, Delgado xx (Dk. 89 Aydın ?), Tello xx, Nobre x (Dk. 67 Holosko x), Bobo xx

Goller:Dk. 40 Gökhan (Ankaragücü), Dk. 52 Bobo (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 79 Baki (Beşiktaş)

MAÇTAN DAKİKALAR

12. dakikada Tello'nun ceza alanı dışından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Serkan'da kaldı.

29. dakikada Cem Can'ın sağ taraftan yaptığı ortaya iyi yükselen Bebbe'nin kafa vuruşunda, kaleci Hakan topu kontrol etti.

32. dakikada Ali Tandoğan'ın ceza alanına girerken yaptığı vuruşta, top üstten auta çıktı.

39. dakikada Delgado'nun sol taraftan yaptığı ortada ceza alanı içinde topla buluşan Nobre'nin kafa vuruşunda, kaleci Serkan meşin yuvarlağı son anda tokatlayarak kornere attı.

40. dakikada Murat Duruer'in pasıyla topla buluşan Gökhan, Ali Tandoğan'ı çalımladıktan sonra yaptığı vuruşla, takımını öne geçiren golü kaydetti: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, Ankaragücü'nün 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

46. dakikada Delgado'nun ceza alanı dışından şutunda kaleci Serkan yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

48. dakikada Tello'nun kullandığı korner atışında kaleye giden topu Serkan tokatlayarak uzaklaştırdı.

49. dakikada İbrahim Üzülmez'in sol taraftan yaptığı ortada ceza alanı içinde topla buluşan Bobo'nun yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.

52. dakikada Tello'nun kullandığı serbest vuruşta kaleci Serkan topu elinden kaçırdı. Ceza alanı içinde oluşan karambolde meşin yuvarlağı önünde bulan Bobo, eşitliği sağlayan golü attı: 1-1.

59. dakikada Murat Erdoğan'ın pasında topla buluşan Bebbe'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Hakan'da kaldı.

79. dakikada Beşiktaşlı Baki, gördüğü ikinci sarı kart sonrasında oyun dışında kaldı.

82. dakikada Murat Erdoğan'ın kullandığı korner atışında ceza alanı içinde topla buluşan Bebbe'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Hakan'ın ellerinde kaldı.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

SAĞLAM: ZEMİN FUTBOLU ETKİLEDİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam ise maça, kazanarak gruptan çıkmayı garantilemek amacıyla çıktıklarını, ancak Ankaragücü ile sahasında oynamanın zor olduğunu vurguladı.

Sonuçta Ankara'dan 1 puanla ayrılarak, grupta 7 puana ulaştıklarını kaydeden Sağlam, ''Artık sonucu averaj belirleyecek. Söylenecek bir şey yok. Diğer maçların sonuçlarını bekleyeceğiz'' dedi.

İklim şartlarından dolayı zeminin çok kötü olduğuna da değinen Sağlam, ''Oyuncular ayakta zor duruyordu. Bu durumda futbolun güzelliklerinden bahsetmek çok zor. Futbolcular bu beton gibi zemine kafalarını çarpıp, kırabilirlerdi. Böyle bir zeminde maç oynatmak doğru değil'' diye konuştu.

ANKARAGÜCÜ CEPHESİ

Ankaragücü Teknik Sorumlusu Hakan Kutlu ise, karşılaşmada çok pozisyona girdiklerini ve çok sayıdaki gol pozisyonundan yararlanamadıklarını söyledi.

Maçta 1 penaltılarının da verilmediğini ileri süren Kutlu, hakemlerden de yakınarak, ''4-5 haftadır canımız yanıyor. Penaltımız verilmiyor. Beşiktaş'ın attığı gol öncesi faul var, verilmiyor. Genç yaşımızda bizi bu işten soğutmasınlar'' diye konuştu.

Kutlu, son olarak böylesine kötü bir zeminde, iyi mücadele eden futbolcularını kutladığını sözlerine ekledi.