-Beşiktaş düşüşte İSTANBUL (A.A) - 21.10.2011 - UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'ndaki 3. maçında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımına son saniyede yediği golle 1-0 yenilen Beşiktaş'ta işler iyi gitmiyor. Sezon başında yine birçok futbolcuyu kadrosuna katan siyah-beyazlı ekip, Spor Toto Süper Lig'de ve UEFA Avrupa Ligi'nde son maçlarda aldığı sonuçlarla büyük hayal kırıklığı yarattı. Süper Lig'de son iki maçta 4 puan yitiren ve zirvenin uzağında kalan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 2 maçından mağlup ayrıldı. Süper Lig'de şu ana dek 6 maça çıkan ''Kara Kartallar'', bu karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alarak toplam 10 puan topladı ve lider Fenerbahçe'nin 6 puan gerisine düştü. -Avrupa'da da işler iyi gitmiyor- Ligde arzuladığı sonuçları alamayan siyah-beyazlı ekibin işleri UEFA Avrupa Ligi'nde de iyi gitmiyor. Ön eleme turu maçında Rusya'nın Alania takımını geçerek gruplara kalma başarısı gösteren Beşiktaş, yer aldığı E Grubu'nda oynadığı 3 maçta 2 yenilgi alarak yine zirvenin gerisine düştü. İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımını 5-1 mağlup ederek grup mücadelesine galibiyetle başlayan siyah-beyazlı ekip, daha sonraki iki maçından mağlup ayrıldı. İngiltere'nin Stoke City takımına deplasmanda 2-1 mağlup olan Beşiktaş, Ukrayna'nın Dinamo Kiev ekibiyle oynadığı karşılaşmayı da 1-0 yitirdi ve 3 puanda kaldı. -Son 4 resmi maçında galip gelemedi- Lige Eskişehirspor yenilgisiyle başlayan, ancak daha sonra seri galibiyetlerle toparlandığının görüntüsünü veren Beşiktaş, son 4 resmi maçta ise taraftarlarını fazlasıyla üzdü. Siyah-beyazlı ekip, Spor Toto Süper Lig'de 25 Eylül tarihinde Medical Park Antalyaspor karşısında aldığı 1-0 galibiyet sonrası adeta sevinmeyi unuttu. Medical Park Antalyaspor karşısında aldığı galibiyetin ardından ligde ve Avrupa'da 4 maça daha çıkan Beşiktaş, bu karşılaşmalardan 1'inden beraberlikle ayrılırken, 3'nde mağlup oldu. Ligde Gaziantepspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, Kayserispor'a kendi sahasında 2-0 yenilirken, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Stoke City ve Dinamo Kiev maçlarından yenilgiyle ayrıldı. -Sakatlık ve formsuzluk sıkıntı yaratıyor- Beşiktaş'ın aldığı kötü sonuçlardaki en önemli faktör olarak oyuncuların formsuzluğu ve önemli oyuncuların sakatlığı dikkati çekiyor. İspanyol yıldız Guti'nin formsuz olması ve teknik direktör Carlos Carvalhal tarafından fazla tercih edilmemesi hücum organizasyonlarında büyük sıkıntı yarattı. Fernandes'in de geçen sezonun son maçlarındaki görüntüsünden uzak kalmasının yanı sıra Quaresma'nın zaman zaman etkisiz oyunu hücum organizasyonlarını zayıflattı. Formsuzluğun yanı sıra sezona iyi başlayan ve attığı 4 golle takımına büyük katkı yapan golcü oyuncu Almeida'nın uzun süreli sakatlığı da hücumda sıkıntıya neden olan başka bir konu oldu. Bu oyuncunun yanı sıra İbrahim Toraman, Rüştü gibi önemli oyuncuların sakatlıkları takımdaki lider oyuncuların sayısını düşürdü. -Simao formsuz- Geçen sezon Atletico Madrid'den Beşiktaş'a gelen Portekizli oyuncu Simao, bu sezon formsuz görüntüsüyle tekpi çekmeye başladı. Sezon başından beri kendisinden istenen performansı sergileyemeyen Simao, hücumda ve savunmada takımına şu ana dek beklenen desteği veremedi. Beşiktaş'ın bu sezon yaşadığı en büyük sıkıntı hücumda gözüküyor. Sezon başında attığı gollerle takımının başarısına katkıda bulunan Almeida'nın sakatlanmasının ardından forvet hattında büyük sıkıntı yaşayan Beşiktaş'a Edu ve Mustafa Pektemek henüz çare olamadı. Ankaragücü maçında bu sezonki tek golünü atan Mustafa fazla şans bulamazken, son karşılaşmalarda sürekli şans bulan Edu ise performansıyla kafalarda soru işareti bıraktı. Maccabi Tel Aviv maçında attığı golle tek gol sevincini yaşayan Edu, oynadığı diğer maçlarda ise pozisyon bulmakta dahi zorlandı. Siyah-beyazlı ekip, özellikle Brezilyalı futbolcunun oynadığı son 3 maçta gol dahi atamadı. Teknik direktör Carlos Carvalhal, sezon başından beri kadro istikrarı yakalamazken, sürekli değiştirdiği savunmanın da sıkıntı yaşamasına neden oldu. Savunmada Egemen, Sivok, Sidnei ve İbrahim Toraman dönüşümlü olarak görev alırken, Beşiktaş, oynadığı 11 resmi maçta kalesinde toplam 12 gol gördü. Ligde ve Avrupa'da kalesinde 6'şar gol gören siyah-beyazlı ekip, rakip filelere ise toplam 16 gol bıraktı.