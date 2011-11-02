-Beşiktaş, dünyanın en iyi 100 futbol takımı içinde İSTANBUL (A.A) - 02.11.2011 - Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun (IFFHS) ''Dünyanın En İyi Futbol Takımları'' değerlendirmesinde ekim ayı raporunda Beşiktaş, ilk 100 içinde yer alan tek Türk ekibi olmayı sürdürdü. IFFHS'den açıklanan ''Dünyanın En İyi Futbol Takımları'' değerlendirmesinin eylül ayı raporunda 86. sırada bulunan Beşiktaş, 134 puanla 80. sıraya yükseldi. Beşiktaş dışında Trabzonspor, Gaziantepspor, Bursaspor, Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ve Gençlerbirliği değerlendirmeye giren diğer Türk ekipleri oldu. UEFA Kupası'nı aldıktan sonra IFFHS değerlendirmesinde bir dönem birinci sıraya kadar yükselen Galatasaray, son 2 ay yapılan değerlendirmelerde olduğu gibi ekim ayında da ilk 400 takım arasına giremedi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Trabzonspor, 113.5 puanla 130. sıraya yerleşti. Değerlendirmede Gaziantepspor 98.5 puanla 162., Bursaspor 91 puanla 190., Fenerbahçe 87 puanla 206., İstanbul Büyükşehir Belediyespor 73 puanla 287., Gençlerbirliği ise 61 puanla 389. sırada yer aldı. Sergilediği performansla tüm dünyanın övgüsünü alan İspanyol ekibi Barcelona, ''Dünyanın En İyi Futbol Takımları'' değerlendirmesinin zirvesindeki yerini korudu. Barcelona'nın ezeli rakibi Real Madrid 2. sırada, İngiliz temsilcisi Manchester United ise 3. sırada yer aldı.