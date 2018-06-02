Beşiktaş, Dorukhan Toköz'ü 4 yıllığına transfer etti

Eskişehirspor'un milli oyuncusu Dorukhan Toköz, altyapısından yetiştiği kulübüne veda etti.22 yaşındaki futbolcu siyah beyazlılarla 4 yıllık anlaşmaya imza attı. Böylece Beşiktaş yeni sezonun ilk transferini gerçekleştirdi.

Futbolarenada yer alan bilgiye göre Beşiktaş Dorukhan Toköz'ün transferini bitirdi. Beşiktaş, genç oyuncu ile resmen anlaşma sağladı.

Dorukhan Toköz'den taraftarlara veda mesajı

Genç futbolcu taraftarlara seslenirken, "Eskişehirspor'u desteklemeye devam edeceğim. Herkes hakkını helal etsin, Allah'a emanet olun" şeklinde bir paylaşım da yaptı.

Dorukhan Toköz kimdir?

22 yaşındaki genç futbolcu Dorukhan Toköz geçtiğimiz sezonda Eskişehirspor forması ile Spor Toto 1. Lig'de forma giydi. Dorukhan Toköz, kırmızı siyahlı takım ile çıktığı bu sezon çıktığı 32 karşılaşmada takımı adına 1 gol, 9 asistlik performans sergiledi. Dorukhan Toköz, orta sahada ve sağ bekte forma giyebiliyor.