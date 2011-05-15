-BEŞİKTAŞ, DOLMABAHÇE'DE SON LİG MAÇINA ÇIKIYOR İSTANBUL (A.A) - 15.05.2011 - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon evindeki son maçını yarın Eskişehirspor ile yapacak. Ligin son haftasında Gaziantep deplasmanına gidecek siyah-beyazlılar, yarınki Eskişehirspor maçıyla İstanbul'daki taraftarlarının önüne son kez çıkacak. Kötü geçirdiği lig maratonunda Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak gelecek sezon için Avrupa biletini cebine koyan Beşiktaş, iç sahada oldukça başarısız bir performans sergiledi. -DOLMABAHÇE'DE 7 GALİBİYET- Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de bu sezon ev sahibi takım sıfatıyla 16 maça çıkarken, bunlardan sadece 7'sini kazanabildi. Evinde 5 kez berabere kalan, 4 kez de yenilen siyah-beyazlılar 26 puan toplarken, 32 gol atıp, kalesinde 23 gol gördü. Gaziantepspor maçını cezası nedeniyle Antalya'da seyircisiz oynayan ''Kara Kartallar''ın evindeki maçlarda en golcü ismi 7 golle, vedaya hazırlanan Bobo oldu. -22 PUAN YİTİRDİ- İç sahada 26 puan toplayabilen, büyük taraftar desteğine rağmen toplam 22 puan yitirerek zirve yarışından erken kopan siyah-beyazlılar, ev sahibi takım avantajını hiç de iyi kullanamadı. Bu sezon Fiyapı İnönü Stadı'ndaki ilk lig maçı olan İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında 2-0 mağlubiyet dışında diğer 15 lig maçında da en az 1 gol atan Beşiktaş, buna karşın iç sahada sadece 3 maçta kalesini gole kapatabildi. Dolmabahçe'deki son maçında ezeli rakibi Galatasaray'ı 2-0 yenen ''Kara Kartallar'', Ziraat Türkiye Kupası'nın moraliyle çıkacağı İstanbul'daki son randevuda, Eskişehirspor maçında taraftarlarına 3 puan armağan etmek istiyor. -İÇ SAHA MAÇLARI- Beşiktaş'ın bu sezon Spor Toto Süper Lig'de sahasında oynadığı maçlarda aldığı sonuçlar ve gollerini atan futbolcular şöyle: /* Tarih Maç Sonuç Goller ---------- ----------------- ----- ---------------- 21.08.2010 Beşiktaş-İBB Spor 0 - 2 - 11.09.2010 Beşiktaş-Ankaragücü 4 - 0 Bobo (2), İ.Toraman, Nobre 25.09.2010 Beşiktaş-M.P.Antalyaspor 2 - 1 Bobo (2) 16.10.2010 Beşiktaş-Manisaspor 2 - 3 Bobo, Ernst 31.10.2010 Beşiktaş-Sivasspor 2 - 1 Bobo, Necip 08.11.2010 Beşiktaş-Kasımpaşa 1 - 1 İsmail 20.11.2010 Beşiktaş-Konyaspor 2 - 2 Holosko, Kere (kendi kalesine) 05.12.2010 Beşiktaş-Bursaspor 1 - 0 Holosko 19.12.2010 Beşiktaş-Gaziantepspor 1 - 1 (Antalya'da Seyircisiz) Ali Kuçik 21.01.2011 Beşiktaş-Bucaspor 5 - 1 Nobre (2), Guti (2), Simao 05.02.2011 Beşiktaş-Kardemir Karabükspor 1 - 1 Deumi (kendi kalesine) 20.02.2011 Beşiktaş-Fenerbahçe 2 - 4 Ekrem, İbrahim Toraman 06.03.2011 Beşiktaş-Trabzonspor 1 - 2 Bobo 19.03.2011 Beşiktaş-Kayserispor 4 - 2 Almeida (2), Ernst, Quaresma 15.04.2011 Beşiktaş-Gençlerbirliği 2 - 2 Simao, İbrahim Toraman 30.04.2011 Beşiktaş-Galatasaray 2 - 0 Aurelio, Simao */ -ESKİŞEHİRSPOR İLE 50. MAÇ Beşiktaş ile Eskişehirspor, yarın yapacakları maçla birlikte lig tarihinde 50. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 49 lig maçında Beşiktaş, Eskişehirspor'a galibiyet sayısında 23-13, gol sayısında da 60-40 üstünlük kurarken, iki ekip arasındaki 13 maç berabere sonuçlandı. Sezonun ilk yarısında Eskişehir'de yapılan maçı ev sahibi ekip 2-0 kazandı. -İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR- Beşiktaş ile Eskişehirspor takımları lig tarihinde İstanbul'da 24 kez karşılaştı. İstanbul'daki maçlarda Beşiktaş 13, Eskişehirspor 4 kez galip gelirken, 7 maçta ise eşitliği bozamadılar. Siyah-beyazlıların İstanbul'daki 32 golüne, kırmızı-siyahlılar 18 golle yanıt verdi. Geçen sezon İstanbul'da yapılan maçı Beşiktaş 3-2 kazandı. -SON 10 MAÇ- İki takım arasında ligde yapılan son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle: /* Sezon Maç Sonuç ------- ---------------------- ----- 1987-88 Beşiktaş-Eskişehirspor 2 - 1 1988-89 Beşiktaş-Eskişehirspor 3 - 0 Eskişehirspor-Beşiktaş 0 - 1 1995-96 Eskişehirspor-Beşiktaş 2 - 3 Beşiktaş-Eskişehirspor 2 - 0 2008-09 Beşiktaş-Eskişehirspor 2 - 0 Eskişehirspor-Beşiktaş 0 - 2 2009-10 Eskişehirspor-Beşiktaş 0 - 1 Beşiktaş-Eskişehirspor 3 - 2 2010-11 Eskişehirspor-Beşiktaş 2 - 0 */