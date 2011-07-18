-BEŞİKTAŞ DİVAN KURULUNDAN "ŞİKE" AÇIKLAMASI İSTANBUL (A.A) - 18.07.2011 - Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Yalçın Karadeniz, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Serdal Adalı, teknik direktör Tayfur Havutçu ve protokol müdürü Ahmet Ateş hakkında yapılan işlemin, hukukun içinde kalarak, adaletine güvendikleri Türk yargısı tarafından düzeltileceğine ve dengeler gözetilmeden haksızlığın ortadan kaldırılacağına inandıklarını söyledi. Yalçın Karadeniz, yaptığı yazılı açıklamada, sporda şiddetin ve düzensizliğin önlenmesine ilişkin yasa çerçevesinde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan ve önemli bir gündem oluşturan soruşturmaların, kamuoyu ve spor camiası tarafından da merak ve dikkatle izlendiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı: ''Kulübümüzün Asbaşkanı Serdal Adalı, teknik direktörü Tayfur Havutçu ve protokol müdürü Ahmet Ateş'in, yapılan bir transfer ön görüşmesi dolayısıyla haksızlığına inandığımız bu soruşturma kapsamına dahil edilmeleri ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasında yarar görülmüştür. Beşiktaş Kulübü'nün dünden bugüne uzanan şan ve şerefle dolu 108 yıllık tarihinde elde edilen pek çok kupa ve şampiyonlukların yanı sıra, spor kamuoyunun bildiği 'Şerefli ikincilikler' elde edilirken de, sporun evrensel değerleri ve mücadelenin saha içinde yapılması, kulübümüzün benimsediği ve asla vazgeçmediği temel ilkeler olmuştur. Dün olduğu gibi bugün de kulübümüzün hiçbir yöneticisinin veya mensubunun bu temel değerlerin dışında olması söz konusu değildir.'' Yalçın Karadeniz, Serdal Adalı, Tayfur Havutçu ve Ahmet Ateş'in, Türkiye Kupası final maçını oynadıkları bir kulübün futbolcusunun menajeri ile yaptığı bir transfer ön görüşmesi nedeniyle yoruma ve kanaata dayalı olarak soruşturma kapsamına dahil edildiğinin anlaşıldığını belirterek, şöyle devam etti: ''Futbolda transfer sürecinin işleyişi içinde, kulüp yönetimi veya menajeri ile yapılması doğal olan bir ön görüşmenin, sadece yorum ve kanaatla, sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine ilişkin yasa kapsamında bir fiil olarak telakki edilmesinin, hukuki ve vicdani açıdan kabul edilebilir bir yanı olmadığını belirtmek isteriz. Kaldı ki; Türkiye Kupası final maçını İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile oynayan futbol takımımızın, maçı hangi şartlarda ve nasıl kazandığı, kulübün başkanı ile de yapılan ve herkes tarafından bilinen transfer ön görüşmesinde adı geçen oyuncuların maç skorunu ne ölçüde etkiledikleri; stadyumda ve televizyon başındaki milyonlarca seyircinin hafızalarından henüz silinmediği gibi, hiçbir kuşkuya yol açmayacak kadar açık ve nettir. Durumu değerlendiren Divan Başkanlık Kurulumuz; asbaşkanımız Serdal Adalı, teknik direktörümüz Tayfur Havutçu ve protokol müdürümüz Ahmet Ateş hakkında yapılan işlemin, gene hukukun içinde kalarak, adaletine güvendiğimiz Türk Yargısı tarafından düzeltileceğine ve dengeler gözetilmeden haksızlığın ortadan kaldırılacağına inanıyoruz.''