Beşiktaş Divan Kurulu sona erdi; yönetim Vodafone Park'ta toplanıp kararını verecek.

Kuruldan notlar:

Divan Başkanı Tevfik Yamantürk konuşuyor

"Biz 41 milyon Euro'luk Galatasaray maçını konuşmayı bıraktık Kadıköy'ün çamurlu sokaklarında dolaşıyoruz. İhraçlar yapılacak ihanet edenlerin aramızda işi yok."

"Maça çıkmayalım dedik"

"Beşiktaş Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel: Biz kendi aramızda konuştuk; maça çıkmayalım dedik disiplin ve sicil kulu ile birlikte..."

Başkan Fikret Orman konuşuyor

"Verilen karar Fikret Orman'ın yönetim kurulunun değil Beşiktaş camiasının kararı olmalıdır. Verilecek tüm kararların arkasındayım."

"Tolganın anasına küfür ediliyor. Birisine mi vurdu? Fenerbahçeli futbolcuların neler yaptıklarını biliyoruz. 23 Nisan'da tüm stad küfür etti bunlar mı ödüllendirilecek? Niye seyircisiz verildi? Neden 3 maç ceza verildi? Doğal afet mi oldu da maç tatil edildi. TFF'nin derbiye dair aldığı karar hiçbir hukuk temeline dayanmamaktadır."

Beşiktaş Divan Üyesi Avukat Ali Rıza Dizdar söz alarak "Adaletsizlik varsa direnç vardır" ifadesini kullandı.

Bir Beşiktaş Divan Kurulu Üyesi, "Fenerbahçe maçına çıkmamız lazım" ifadelerini kullanınca salonda protesto sesleri yükseldi.

"Tahkime gidilmeli, maça çıkılmamalı"

Kurulda yapılan sayım sonunda toplam 761 divan üyesinin geldiği öğrenildi. Beşiktaş Divan Kurulu'nda ve kulislerde tahkime gidileceği ve maça çıkılmaması gerektiği konuşuluyor.

Yıldırım Demirören, ihraç ediliyor

Divan Kurulu üyeleri, Yıldırım Demirören dahil 6 kişinin üyeliklerinin düşürülmesi için dilekçe verdi.

İşte o isimler;

Yıldırım Demirören, Hüsnü Güreli, Cengiz Zülfikaroğlu, Alaattin Aykaç, Mete Düren, Erhan Kamışlı...