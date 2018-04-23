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Spor

Beşiktaş Divan Kurulu olağanüstü toplanacak

Beşiktaş Divan Kurulu Olağanüstü İstişare Toplantısı 26 Nisan Perşembe günü gerçekleşecek

23 Nisan 2018 21:36

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu, 26 Nisan Perşembe günü olağanüstü toplanacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Beşiktaş Divan Kurulu Olağanüstü İstişare Toplantısı'nın 26 Nisan Perşembe günü Vodafone Park'ta yapılacağı belirtildi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, daha önce yaptığı açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe ile yaptıkları ve yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen rövanş maçı sonrası görüş alışverişinde bulunmak için divan kurulunu olağanüstü toplantıya çağırdıklarını kaydetmişti.

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beşiktaşdivantoplantıvodafone park

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