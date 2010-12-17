Beşiktaş, Dinamo Kiev'le eşleşti

T24 - UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'le eşleşti. Siyah-beyazlılar ilk maçını İnönü Stadı'nda 17 Şubat'ta oynayacak. Bu maçın rövanşı ise 24 Şubat'ta Ukrayna'da oynanacak. 2. turda Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takımların rakipleri belli oldu.







İşte Avrupa Ligi eşleşmeleri:

Napoli - Villarreal

Glasgow Rangers - Sporting Lisbon

Sparta Prag - Liverpool

Anderlecht - Ajax

Lech Poznan - Braga

BEŞİKTAŞ - Dinamo Kiev

Basel - Spartak Moskova

Young Boys - Zenit

Ayrıca Şampiyonlar Ligi kuraları çekildi. İşte 2. tur eşleşmeleri:

AS Roma - Shakhtar Donetsk

Milan - Tottenham Hotspur

Valencia - Schalke 04

Inter - Bayern Münih

Lyon - Real Madrid

Arsenal - Barcelona

Marsilya - Manchester United

Kobenhavn - Chelsea









Devler Ligi'nde ilk maçlar 15-16 / 22-23 Şubat'ta yapılacak... Rövanş karşılaşmaları ise 8-9 / 15-16 Mart'ta yapılacak.

Şampiyonlar Ligi kuraları çekildi. Kura çekimi önce kar yağışı nedeniyle 1,5 saat ertelendi, ardından eski saatine alındı. İngiliz futbol efsanesi Bobby Charlton da kura çekiminde bulunacaktı ancak hava muhalefeti nedeniyle Nyon'a gelemedi.

Şampiyonlar Ligi'nde en heyecan veren eşleşme Arsenal ve Barcelona arasında. İtalyan devleri Inter-Bayern Münih, Milan ise Tottenham'la oynayacak. Real Madrid ise daha önce birçok kez elendiği Lyon'la eşleşti.

Kura çekimi sonrası eşleşmelerde ilk maçlar, grup maçlarını ikinci sırada tamamlayan ve bu doğrultuda ikinci torbada yer alan ekiplerin sahasında oynanacak. Şampiyonlar Ligi'nde ilk randevular 15/16/22/23 Şubat, rövanş karşılaşmaları ise 8/9/15/16 Mart tarihlerinde.

Devler Ligi'nde birinci torbada Tottenham, Schalke, Manchester United, Barcelona, Bayern Münih, Chelsea, Real Madrid, Shakhtar Donetsk yer alıyordu. İkinci torbada ise son şampiyon Inter, Lyon, Valencia, Kopenhag, Roma, Marsilya, Milan ve Arsenal bulunuyordu.



