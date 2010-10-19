-BEŞİKTAŞ ''DEVLER LİGİ''NE DÖNDÜ İSTANBUL (A.A) - 19.10.2010 - Beşiktaş, Portekiz'in Porto takımıyla oynayacağı UEFA Avrupa Ligi (L) Grubu üçüncü maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Bernd Schuster yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmana ısınma koşularıyla başlayan siyah-beyazlılar, pas ve taktik çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı. Çalışmaya tedavilerine devam edilen Quaresma, Sivok, Ekrem Dağ, Mehmet Aurelio, Ferrari ile Holosko katılmadı. Guti, Erhan Güven ve Nobre takımdan ayrı olarak çalışırken, Bobo ve Fatih Tekke ise takımla birlikte antrenman yaptı. Fatih Tekke, çift kale maçta yer almadı. Kulüp doktoru Devrim Urgun, Bobo'nun bir sıkıntısının kalmadığını ve takımla yapılan antrenmanı tamamladığını, Fatih Tekke'nin ise çift kale maçta yer almadığını ancak yarın antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışacağını belirtti. Devrim Urgun, Nobre'nin tedavisinin iyi gittiğini ve yarın antrenmanda deneneceğini söyledi. Beşiktaş, Porto maçının hazırlıklarını yarın saat 17.30'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Teknik direktör Schuster, saat 17.00'de BJK Nevzat Demir Tesisleri basın merkezinde medya mensuplarının sorularını yanıtlayacak.