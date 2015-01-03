Beşiktaş derbisi hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray antrenmanında sürpriz ziyaretçi

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Takımın son antrenmanını başkan Duygun Yarsuvat da izledi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanın ana bölümünde taktik ağırlıklı çalışmalar yapıldı.

Antrenmanı Galatasaray Kulübü Başkanı Duygun Yarsuvat, başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak ve Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Ali Dürüst de takip etti.