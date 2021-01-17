Beşiktaş derbide Fenerbahçe Beko'yu 92-83 yendi

Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında oynanan derbi mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Beko'yu 92-83 mağlup etti ve ligdeki iki maçlık mağlubiyet serisini önemli bir galibiyet ile sonlandırdı. Fenerbahçe, bu sezon ligdeki ilk iç saha mağlubiyetini aldı.

Beşiktaş, ligdeki 17. maçındaki 8. galibiyetini aldı. Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon ilk kez iç sahada mağlup olan Fenerbahçe ise toplamda 17. maçında 4. mağlubiyetini yaşadı. Fenerbahçe, ligde iç sahadaki son yenilgisini geçtiğimiz sezon 26 Şubat'ta oynanan Galatasaray maçında almıştı. Beşiktaş, Fenerbahçe deplasmanında son galibiyetini 9 Mayıs 2012'de almış ve o sezon da şampiyonluğa ulaşmayı başarmıştı.

Beşiktaş'ta James Blackmon, 32 sayıyla maçın en skorer ismi olurken Furkan Haltalı 19, Şehmuz Hazer 11 sayıyla oynadı. Fenerbahçe Beko'da Melih Mahmutoğlu, 19 sayıyla takımın en skoreri olurken Dyshawn Pierre 16, Marko Guduric 10 sayı üretti.

Beşiktaşlı basketbolcular maç sonu soyunma odasında galibiyet pozu verdi.