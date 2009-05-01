Beşiktaş derbi yoksulu



Turkcell Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdürebilmek için pazar günü Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçta mutlak galibiyeti hedefleyen Beşiktaş, son yıllardaki lig derbilerinde ezeli rakiplerine karşı galibiyet almakta oldukça zorlanıyor.



Pazar günü İnönü Stadı'nda şampiyonluk yolunda önemli bir karşılaşmaya çıkacak olan Siyah Beyazlılar'ın derbilerdeki karnesinin zayıf olduğu göze çarpıyor.



Turkcell Süper Lig'de son 4 sezonda ezeli rakipleriyle yaptığı 14 maçtan 10'unu yitirirken, 2 kez berabere kaldı, sadece 2 kez kazanabildi Kara Kartallar, Fenerbahçe ve Galatasaray ile son 4 sezonda yaptığı lig derbilerinde toplam 15 gol atarken, kalesinde 24 gol gördü.



Beşiktaş, son 4 sezonda bu haftaki rakibi Fenerbahçe ile yaptığı 7 lig maçında da galibiyet alamazken, bu süre içinde 5 kez yenilip, 2 kez beraberde kaldı.



Ezeli rakiplerin 6'sı lig, 3'ü Fortis Türkiye Kupası, 1'i de TFF Süper Kupa olmak üzere son 10 randevusunda Fenerbahçe 5, Beşiktaş 2 kez sahadan galip ayrılırken, 3 maç ise berabere sonuçlandı.



Beş karşılaşma Şükrü Saraçoğlu, 3 karşılaşma İnönü, birer tanesi de İzmir Atatürk ve Köln Rhein Energie Stadı'nda olmak üzere yapılan son 10 maçta Fenerbahçe toplam 14, Beşiktaş ise 11 gol attı.



Öte yandan Beşiktaş, Fenerbahçe ile yaptığı son 6 maçta da galip gelemezken, son 5'ini ise yitirdi.



DERBİLERDE FENERBAHÇE'NİN BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR



Bu sezon şampiyonluk yarışında büyük yara alan Fenerbahçe, son yıllardaki derbilerde başarılı bir grafik çizmesiyle dikkat çekiyor. Galatasaray ile yaptığı son 9 lig maçından 7'sini kazanıp, 1'inde berabere kalıp, 1'ini yitirirken, Beşiktaş ile karşılaştığı son 7 lig derbisinden 5'ini galip bitirdi, 2'sinde berabere kaldı.



Ezeli rakipleri ile yaptığı son 16 lig maçında sadece 1 kez yenilen, 12'sini kazanan, 3'ünde de berabere kalan Sarı Kanaryalar bu maçlarda rakip fileleri toplam 27 kez havalandırıp, kalesinde 10 gol gördü.



DERBİ MAÇTA 'SARI' ALARM



Derbi öncesinde iki takımdaki sarı kart cezası sınırındaki oyuncuların çokluğu dikkati çekiyor. Derbi öncesinde Beşiktaş'ta 7, Fenerbahçe'de ise 4 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor.



Siyah-beyazlılarda İbrahim Üzülmez, Cisse, Tello, Zapotocny, Yusuf, Nobre ve Sivok, Fenerbahçe'de ise Alex, Yasin, Ali Bilgin ve Selçuk, derbide sarı kart görürse cezalı duruma düşecek. Fenerbahçeli Önder ise, sarı kart cezası nedeniyle derbide yer alamayacak.



