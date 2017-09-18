Beşiktaş derbi öncesi moral depoladı

Süper Lig'in 5'inci haftasında Beşiktaş, konuğu Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek Porto galibiyetinin ardından Fenerbahçe derbisi öncesi bir kez daha moral depoladı. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren goller Caner Erkin'in asistinde Cenk Tosun'dan ve Ricardo Quaresma'dan geldi.

Maçın Özeti

'1 Karşılaşmaya Konyaspor başladı.

'2 Beşiktaş Quaresma'yla serbest vuruş kullandı. Portekizli futbolcunun ceza sahasına kestiği topu Konyaspor savunması karşıladı.

'3 Konyaspor maça sert başladı. Beşiktaş'ta Caner Erkin, Evouna'nın faulü üzerine tepki gösterdi. Mustafa Reşit Akçay, maçtan önce 'fiziksel temaslı' oynayacaklarını belirtmişti.

'10 Editörün yorumu: Beşiktaş, maça kontrollü ancak temposuz başladı. Sahada hakim bir görüntü çizen siyah-beyazlılar, Konyaspor'a ilk kez topla oynama şansını 10'uncu dakikada verdi. Konyaspor iyi kapanıyor.

'11 Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun attı! Caner Erkin'in ortasını kafayla tamamlayan milli golcü, takımını öne geçirdi: 1-0.

'15 Talisca! Ceza sahası yayından beklenmedik anda bir rövaşata denedi, kaleci Serkan Kırıntılı gol izni vermedi.

'16 Editörün yorumu: Beşiktaş ve Beşiktaş taraftarı maça 'çok büyük' başladı. Hafta içi Porto'yu deplasmanda 3-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, sahada bu özgüvenle oynuyor. Beşiktaş; topun, sahanın ve oyunun hakimi. Taraftar da Porto'yu deviren takımıyla hasret gideriyor...

'19 Tolgay Arslan uzaklardan denedi, top farklı şekilde auta gitti. 27 yaşındaki futbolcu, takım arkadaşlarından ve taraftarlardan özür diledi.

'21 Beşiktaş, sol kanattan Quaresma'yla kullandığı serbest vuruşta bir organizasyon denedi ancak başarılı olamadı. Pepe, vatandaşının kullandığı kornerde arka direğe hızlıca koşu yaptı ama kaleci Serkan önce davranarak topun sahibi oldu.

'23 Atiba kendi kazandığı topta ceza sahası yayınının biraz ilerisinden şansını denedi ancak kontrol etmeden yaptığı yavaş vuruş kalecide kaldı.

'25 Editörün yorumu: Medel ve Pepe bu dakikaya kadar kusursuz oynadı. Siyah-beyazlılarda Tolgay Arslan da orta alanda defansif anlamda oldukça başarılı, Atiba ise formda görünüyor.

'31 Editörün yorumu: Quaresma, siyah-beyazlı taraftarlar tarafından zaman zaman eleştirilere konu olan bencilliğine devam ediyor. Portekizli futbolcu, ceza sahasına çok güzel hareketlerle girdi. İçeride müsait pozisyonda arkadaşları varken sol ayağıyla denedi ve yan ağları nişanladı.

'32 Mehdi, Pepe'ye yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü. Maçtaki ilk sarı kart.

'33 Adriano sol ayağıyla ceza sahası dışından şutunu çekti, top kaleci Serkan'da kaldı.

'34 Konyaspor, hızlı paslarla Beşiktaş ceza sahasına doğru sokuldu ancak final pasındaki hata nedeniyle top Beşiktaş kalecisi Fabri'de kaldı.

'37 Ferhat, Quaresma'yı ceza sahasına yakın bir noktada sert bir müdahaleyle düşürdü ve sarı kart gördü.

'39 Quaresma'nın kazandırdığı serbest vuruşu Talisca kullandı, doğrudan kaleye vurduğu top 'çatalın' az farkla üstünden auta gitti.

'40 Beşiktaş'ta Adriano, sakatlığı nedeniyle oyun alanını terk etti. Yerine giren isim Necip Uysal.

'41 Siyah-beyazlı taraftarlar, oyundan çıkan Adriano adına tezahürat yaptı. Brezilyalı futbolcu, yedek kulübesinden çıkarak taraftarına selam verdi.

Medel'in Evouna'ya tehlikeli bir noktada yaptığı müdahale faul olarak değerlendirildi. Medel, itirazları sonrası sarı kart gördü. Konyaspor serbest vuruş kullanacak...

'43 Manyama'nın kullandığı serbest vuruş direkt olarak auta gitti.

'45+2 Skubic'in ceza sahası içinden çıkardığı sert şut, farklı şekilde dışarı çıktı.

İlk yarı sona erdi.

'46 İkinci yarı, Beşiktaş'ın santrasıyla başladı.

'49 Quaresma 3 oyuncuyu çalımlayıp orta açtı ancak ortası isabetli olmadı. Seken topa Portekizli tekrar vurdu, kısa kalan topu Cenk tamamlamaya çalıştı ancak Beşiktaş bu ataktan sonuç alamadı.

'50 Beşiktaş 3'e 3 yakaladı; Talisca'nın pası yerini bulmadı. Cenk Tosun, Brezilyalı futbolcuya serzenişte bulundu.

'53 Fofana çok güzel hareketlerle Beşiktaş savunmacılarından bir bir sıyrıldı, ceza sahası yayından yaptığı vuruş Fabri'nin üzerine gitti.

'55 Fofana yine denedi. Fildişi Sahilli futbolcunun şutu yine kaleci Fabricio'da kaldı.

'57 Quaresma sağ kanattan ortaladı, Cenk Tosun tekte çok güzel vurdu ancak Serkan da aynı güzellikte topu kornere çeldi.

Quaresma'nın kullandığı kornere Pepe kafayı vurdu ancak dengesiz bir vuruş oldu; aut.

'59 Editörün yorumu: Quaresma, gençlik günlerinden bir kesit sundu. Portekizli yıldız futbolcu çok güzel hareketlerle ceza sahasına çalımları dizerek girdi. Şutu auta gitti...

'61 Ferhat, sakatlığı nedeniyle oyundan çıkıyor. Yerine giren isim Eren Albayrak.

'63 Volkan Fındıklı Konyaspor'da oyundan çıkan isim. Yerine Musa Araz oyuna dahil oldu.

Editörün yorumu: Beşiktaş bu dakikalarda oyun kontrolünü Konyaspor'a vermiş durumda. Yeşil-beyazlılar, sık sık 3'üncü bölgede top yapma fırsatı buluyor.

'66 Ryan Babel... Ceza sahası çizgisinin çevresinde çok güzel driblinglerle içeri sokuldu, şutunu Ali Turan blokladı. Ali Turan da bu dakikalarda çok etkili savunmada.

'66 Ricardo Quaresma! Muazzam bir gol attı, Portekizli futbolcu yaklaşık 3-4 futbolcuyu çalımladı ve çok sert vurdu!!: 2-0.

'69 Beşiktaş'ta Negredo oyuna giriyor. Çıkan oyuncu Cenk Tosun. Milli golcü, bu akşam attığı golün yanı sıra 'diri' oyunu nedeniyle de taraftarının alkışını aldı.

'70 Konyaspor kalecisi Serkan ve Negredo çarpıştı, İspanyol santrfor sarı kart gördü. Negredo, Serkan Kırıntılı'dan özür diliyor.

'71 Cenk Tosun, Adriano'nun olduğu gibi kendisine tezahürat yapan taraftarı alkışladı.

Konyaspor'da Fofana yerine Milosevic oyuna dahil oldu.

'73 Editörün yorumu: Beşiktaş, farkı 2'ye çıkardıktan sonra rahatladı. Siyah-beyazlılar tekrar topun ve oyunun hakimi konumunda. Beşiktaşlı futbolcular, 3'üncü bölgenin sınırına kadar top çeviriyor ve rakibinin hata yapmasını bekliyor. Talisca bugün beklenilen performansı veremiyor.

'76 Vodafone Park'ta yaklaşık 40 bin taraftar 'İzmir Marşı'nı söylüyor.

'78 Caner'in pasında Talisca bir plase denedi, Serkan topu son anda çıkardı.

'81 Bugün izleyicilere resital sunan Quaresma, taraftarların alkışı arasında sahayı terk ediyor. Jeremain Lens oyunda. Quaresma, uzun bir süreden sonra ilk defa oyundan çok keyifli şekilde çıkıyor.

'82 Negredo ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kaldı, İspanyol futbolcu dengesiz bir vuruş gerçekleştirerek yere düştü. Negredo, şu anda elini tutuyor, parmağında bir sorun var...

'83 Negredo tekrar oyunda, İspanyol golcünün ciddi bir sorunu yok.

'86 Tolgay, Quaresma'nın gol attığı noktadan aynı sertlikte bir vuruş yaptı, Serkan bu sefer gol izni vermedi.

90+3 Editörün yorumu: Beşiktaş'ta Pepe ve Medel ikilisi, ender atak geliştiren Konyaspor'a karşı oldukça iyi oynadı. Şenol Güneş'in ilerleyen zamanlarda bu ikiliyi tandem olarak değerlendirmesi oldukça olası.

'90+5 Lens kaleciyle karşı karşıya kaldı, vurdu, Serkan ayaklarıyla çıkardı... Negredo, pozisyonun gelişiminde Caner'e müthiş bir pas verdi.

Karşılaşma sona erdi.