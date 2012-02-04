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Spor

Beşiktaş derbi maça hazır İSTANBUL (A.A)

04 Şubat 2012 22:06

-Beşiktaş derbi maça hazır  İSTANBUL (A.A) - 04.02.2012 - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Carlos Carvalhal yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana, ısınma koşuları ve istasyon çalışmasıyla başlayan futbolcuların, pas ve taktik çalışmasının ardından çift kale maç yaptıkları bildirildi. Siyah-beyazlı futbolcuların antrenmanın ardından tesislerde kampa girdikleri kaydedildi. -Rüştü ve Almeida kadroya alınmadı- Beşiktaş'ta sakatlıkları nedeniyle bugünkü antrenmana katılmayan kaleci Rüştü Reçber ve golcü oyuncu Hugo Almeida'nın maç kadrosuna alınmadığı öğrenildi. Ayrıca tedavilerine devam edilen Mehmet Aurelio, Hilbert, İsmail Köybaşı ve Atınc Nukan'ın da antrenmanda yer almadıkları duyuruldu.

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