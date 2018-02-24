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Spor

Beşiktaş, derbi hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL,(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında yarın Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını  bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı

24 Şubat 2018 22:53

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 23\'üncü haftasında yarın Vodafone Park\'ta Fenerbahçe\'yi konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını  bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.
Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştiriken kondisyon ve taktik çalışması basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Antrenman takım halinde yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. 
Pas çalışması, 5’e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamaların ardından antrenman tam sahada yapılan taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

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