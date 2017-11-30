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Spor

Beşiktaş, derbi hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL, (DHA) Beşiktaş, Süper Lig'in 14'üncü haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti

30 Kasım 2017 21:53

İSTANBUL, (DHA)

Beşiktaş, Süper Lig\'in 14\'üncü haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti.
Basına kapalı yapılan antrenman 1 saat 30 dakikaya yakın sürdü. Teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Antrenman takım halinde sahada yapılan ısınma koşuları, streching çalışması ve istasyon koşuları ile başladı. Pas çalışması, 5\'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi. 
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın saat 18.00\'de yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve daha sonra kampa girecek.

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