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Spor

Beşiktaş, derbi hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Fenerbahçe ile 23 Eylül Cumartesi günü Ülker Stadyumu'nda oynayacağı Süper Lig 6'ncı hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü

20 Eylül 2017 23:00

Beşiktaş, Fenerbahçe ile 23 Eylül Cumartesi günü Ülker Stadyumu\'nda oynayacağı Süper Lig 6\'ncı hafta maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri\'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda pas çalışması sonrası yarım sahada çift kale maç oynadı. Antrenman sonrası Ricardo Quaresma ile Anderson Talisca, özel serbest vuruş çalışması gerçekleştirdi.
Sakatlığı devam eden Adriano, antrenmana katılmadı. Sahada kısa süre yürüyüş yapan yıldız oyuncu, daha sonra salonda çalıştı.
Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe mücadelesinin hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-İdman
-Detaylar

Ali DANAŞ / İSTANBUL, (DHA)

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